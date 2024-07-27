Журналист из Италии попросил убежище в РФ после открытия Олимпиады
Итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано гневно отреагировал на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.
Журналист попросил предоставить ему убежище в России, потому что не хочет быть частью этого действа, но не пояснил, что именно его расстроило.
Создатель файлообменника Mega Ким Дотком в свою очередь добавил, что «церемония открытия Олимпийских игр была похожа на церемонию закрытия человечества».
Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал неуважением к христианам пародию на «Тайную вечерю», которая была представлена на церемонии открытия Олимпиады в Париже, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru