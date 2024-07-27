Журналист из Италии попросил убежище в РФ после открытия Олимпиады

Журналист попросил предоставить ему убежище в России, потому что не хочет быть частью этого действа, но не пояснил, что именно его расстроило.

Создатель файлообменника Mega Ким Дотком в свою очередь добавил, что «церемония открытия Олимпийских игр была похожа на церемонию закрытия человечества».

Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал неуважением к христианам пародию на «Тайную вечерю», которая была представлена на церемонии открытия Олимпиады в Париже, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».