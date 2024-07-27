Даниил Медведев обыграл австралийца Хидзикату в первом круге на Олимпиаде

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже.

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В первом матче спортсмен обыграл австралийца Ринки Хидзикату со счетом 6:2, 6:1. Встреча длилась чуть больше часа.

Следующим соперником Медведева будет победитель пары Робин Хасе — Себастьян Офнер.

Ранее стало известно, что российская велогонщица Тамара Дронова заняла 21-е место в индивидуальной гонке с раздельного старта на дистанции 32,4 км, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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