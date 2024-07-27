Даниил Медведев обыграл австралийца Хидзикату в первом круге на Олимпиаде
27 июля 202421:54
Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже.
В первом матче спортсмен обыграл австралийца Ринки Хидзикату со счетом 6:2, 6:1. Встреча длилась чуть больше часа.
Следующим соперником Медведева будет победитель пары Робин Хасе — Себастьян Офнер.
Ранее стало известно, что российская велогонщица Тамара Дронова заняла 21-е место в индивидуальной гонке с раздельного старта на дистанции 32,4 км, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Даниил Медведев обыграл австралийца Хидзикату в первом круге на Олимпиаде
- СМИ: Тропические рыбы массово кусают туристов на Мальдивах
- Девять человек погибли, еще 34 пострадали при обстреле со стороны Ливана Голанских высот
- МИД Украины выступил против участия Хаматовой в кинофестивале в Венеции
- В Подмосковье родилась девочка с пулей в животе
- В РПЦ отреагировали на извращенный образ Тайной вечери на открытии Олимпиады
- Израиль нанес авиаудар по зданию школы в Газе
- СМИ: Полицейским в Санкт-Петербурге запретили носить бороды
- Появились первые кадры второго сезона «Колец власти»
- Мирный житель погиб после обстрела со стороны ВСУ села Бочковка Белгородской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru