Французский епископат осудил насмешки над христианством на открытии Олимпиады
Французский епископат осудил насмешки над христианством на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, пишет Le Figaro.
Речь идет о миниатюре «Тайная вечеря», в которой драг-квин (входит в состав запрещенного в РФ движения ЛГБТ, признанного экстремистским) артисты исполнили роли апостолов, а Христом стал диджей.
Французские священнослужители считают, что церемония открытия Олимпиады подарила всему миру «чудесные моменты красоты и радости, богатые эмоциями и получившие всеобщее признание».
Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал неуважением к христианам пародию на «Тайную вечерю», которую показали на церемонии открытия Олимпиады в Париже, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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