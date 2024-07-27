Французский епископат осудил насмешки над христианством на открытии Олимпиады

Речь идет о миниатюре «Тайная вечеря», в которой драг-квин (входит в состав запрещенного в РФ движения ЛГБТ, признанного экстремистским) артисты исполнили роли апостолов, а Христом стал диджей.

Французские священнослужители считают, что церемония открытия Олимпиады подарила всему миру «чудесные моменты красоты и радости, богатые эмоциями и получившие всеобщее признание».

Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал неуважением к христианам пародию на «Тайную вечерю», которую показали на церемонии открытия Олимпиады в Париже, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

