В Кремле заявили о совершенно отвратительных моментах открытия Олимпиады в Париже
Некоторые моменты церемонии открытия Олимпийских игр в Париже являются совершенно отвратительными, сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, сценарий согласовывается с Международным олимпийским комитетом. Пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, что можно начать сострадать судьбе МОК, который «встал на скользкую дорожку». Песков напомнил, что данные детали запрещены в России законом.
Церемония открытия Игра прошла в Париже 26 июля. На ней в частности присутствовали трансгендеры, которые выдавали себя за Иисуса Христа и его учеников на Тайной вечере.
Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже говорит о том, что у Запада нет общей моральной основы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru