В Кремле заявили о совершенно отвратительных моментах открытия Олимпиады в Париже

Некоторые моменты церемонии открытия Олимпийских игр в Париже являются совершенно отвратительными, сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, сценарий согласовывается с Международным олимпийским комитетом. Пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, что можно начать сострадать судьбе МОК, который «встал на скользкую дорожку». Песков напомнил, что данные детали запрещены в России законом.

Церемония открытия Игра прошла в Париже 26 июля. На ней в частности присутствовали трансгендеры, которые выдавали себя за Иисуса Христа и его учеников на Тайной вечере.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже говорит о том, что у Запада нет общей моральной основы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСпортОлимпиада

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