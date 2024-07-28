По его словам, сценарий согласовывается с Международным олимпийским комитетом. Пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, что можно начать сострадать судьбе МОК, который «встал на скользкую дорожку». Песков напомнил, что данные детали запрещены в России законом.

Церемония открытия Игра прошла в Париже 26 июля. На ней в частности присутствовали трансгендеры, которые выдавали себя за Иисуса Христа и его учеников на Тайной вечере.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже говорит о том, что у Запада нет общей моральной основы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

