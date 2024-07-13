Будут смотреть в «VK»? На российском ТВ не покажут Олимпиаду в Париже

ПО ТВ НЕ ПОКАЖУТ?

Стало известно, что на российском телевидении «Первый канал» и канал «Россия 1», входящий в государственный холдинг ВГТРК, не будут транслировать Летние Олимпийские игры 2024 года.

По сообщениям РБК, на «Матч ТВ» тоже пока не приняли решение о трансляции Олимпиады в Париже. Известно, что руководство телеканала ожидает директивы от Олимпийского комитета России и от Министерства спорта страны с позицией по участию российских атлетов на соревнованиях. Только после этого в холдинге смогут принять решение по поводу трансляции.

В свою очередь руководство онлайн-кинотеатра «Okko» также не спешит покупать права на трансляцию Олимпиады-2024. При этом игры проходящего в настоящий момент в Германии Евро-2024 по футболу, на платформе показывали, правда зрители смогли увидеть матчи только по платной подписке.