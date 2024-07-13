Будут смотреть в «VK»? На российском ТВ не покажут Олимпиаду в Париже
Это произойдет впервые за последние 40 лет. От трансляции может отказаться даже спортивный канал «Матч ТВ».
В России чиновники и спортсмены неоднократно спорили не только о том, стоит ли отправлять российских атлетов на Летнюю Олимпиаду-2024 в Париж, но и о том, нужно ли ее транслировать на отечественном телевидении. Аналогичные споры недавно были и по поводу трансляции матчей Чемпионата Европы по футболу 2024, который скоро завершится в Германии.
ПО ТВ НЕ ПОКАЖУТ?
Стало известно, что на российском телевидении «Первый канал» и канал «Россия 1», входящий в государственный холдинг ВГТРК, не будут транслировать Летние Олимпийские игры 2024 года.
По сообщениям РБК, на «Матч ТВ» тоже пока не приняли решение о трансляции Олимпиады в Париже. Известно, что руководство телеканала ожидает директивы от Олимпийского комитета России и от Министерства спорта страны с позицией по участию российских атлетов на соревнованиях. Только после этого в холдинге смогут принять решение по поводу трансляции.
В свою очередь руководство онлайн-кинотеатра «Okko» также не спешит покупать права на трансляцию Олимпиады-2024. При этом игры проходящего в настоящий момент в Германии Евро-2024 по футболу, на платформе показывали, правда зрители смогли увидеть матчи только по платной подписке.
Между тем, СМИ сообщили, что холдинг «VK» проводит переговоры с крупнейшим оператором спортивных прав «Телеспорт Груп» по покупке digital-прав на трансляцию Олимпиады-2024.
Споры о том, стоит ли пускать российских спортсменов на Олимпиаду в Париже и транслировать соревнования по телевидению в России ведутся уже давно. Так, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с НСН даже предположила, что россияне не будут смотреть Олимпийские игры-2024, добавив, что она сама скорее всего посмотрит только некоторые состязания.
«Сомневаюсь, что буду смотреть Олимпиаду, может быть только отдельные виды. Всегда считала, что 100 метров по легкой атлетике — это королевская дистанция. Не важно, участвуют ли наши спортсмены, для меня это всегда событие, которое не могу пропустить», - подчеркнула она.
С ФУТБОЛОМ ТАК ЖЕ
При этом в России еще совсем недавно спорили о том, стоит ли показывать матчи Евро-2024 по отечественному телевидению. Мнения разделились. Так, например, депутат Журова посчитала, что транслировать матчи чемпионата по футболу, проходящего в Германии, на центральных российских каналах было бы неправильно.
«Финал чемпионата Европы — это серьезное соревнование мирового значения. Конечно, любители спорта и футбола хотят его посмотреть, потому что это красиво и интересно, без привязки к политической ситуации. Если бы это было на центральных каналах, это было бы неправильно, но на спортивном канале — да. Не вижу здесь ничего непатриотичного», - заметила олимпийская чемпионка в беседе с НСН.
В свою очередь заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что российским телеканалам необходимо транслировать международные соревнования по футболу, в том числе чемпионат Европы, если страна хочет и дальше развивать этот вид спорта.
«Не понимаю, почему мы не должны смотреть, как другие играют, если сами не можем. Если мы развиваем этот вид спорта, мы должны смотреть. Как же не транслировать то, что происходит в мире? А что показывать? Как мы в лапту играем? Нам нужно смотреть футбол, чтобы понимать, как делают другие. Не нужно ничего запрещать. Мы надеемся, что все санкции будут сняты, и мы опять, как и прежде, будем участвовать и выигрывать», - заявила она в интервью НСН.
В итоге российские футбольные фанаты смогли посмотреть игры по телеканалу «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Оkko», правда платно и по подписке.
«За развитием ситуации по показу чемпионата Европы наблюдал весь рынок. Я очень благодарна коллегам, что, несмотря на всю сложность переговоров, благодаря конструктивной позиции всех участников сделки нам удалось выйти на финишную прямую», - написала в конце мая замгендиректора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки.
Со своей стороны, гендиректор «Okko» Сергей Шишкин назвал «одновременный показ» Евро-2024 на платформе и телеканале «знаковым моментом в истории спортивных трансляций».
Между тем, например, второй полуфинал чемпионата, игру Англии и Нидерландов, показывали только на онлайн-платформе «Оkko», о чем знали не все болельщики. В связи с этим они остались без одной из решающих встреч турнира. В эфире «Матч ТВ» зрители смогли увидеть только комментарии экспертов, которые в отличии от простых россиян, не купивших подписку «Okko», игру все же посмотрели.
При этом те пользователи онлайн-кинотеатра, которые все-таки купили подписку, жаловались на дергающуюся картинку, «черный экран» и «скучных» экспертов. И так было в течение всего чемпионата.
33-е Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа.
После начала специальной военной операции на Украине в 2022 году российских и белорусских атлетов отстранили от участия в международных спортивных соревнованиях. При этом позже МОК допустил спортсменов из России и Белоруссии участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже, но под нейтральным флагом.
Однако, российские атлеты, которые поддержали спецоперацию, а также те, у кого есть связи с ВС или органами безопасности России и Белоруссии, на летние соревнования попасть не смогут. Турнир также придется пропустить и представителям командных видов спорта, например, футболистам.
Ранее президент Владимир Путин призвал мировое сообщество соблюдать принципы олимпийской хартии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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