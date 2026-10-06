В Смоленской области при атаке беспилотников пострадал человек
Один человек пострадал в результате беспилотной атаки в Смоленской области. Об этом написал глава региона Василий Анохин на платформе «Макс».
Как сообщил губернатор, прошедшей ночью над областью сбили 19 украинских беспилотников, отмечает RT.
«На местах падений обломков... работают оперативные службы. В результате атаки незначительно поврежден частный дом в Гагаринском муниципальном округе», - указал Анохин.
Глава региона подчеркнул, что при атаке один человек получил легкие травмы, он отказался от госпитализации.
Ранее в Московской области в результате атаки дронов погиб один человек, шестеро пострадали.
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