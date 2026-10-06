Над Россией уничтожили 868 украинских дронов
Более 860 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом рассказали в Минобороны.
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 868 дронов, отмечает RT. Беспилотники были сбиты в период с 20.00 мск 5 октября до 09.00 6 октября.
Военные уничтожили БПЛА в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях. Кроме того, дроны сбили над Московским регионом, Крымом, Азовским морем.
Ранее в Смоленской области уничтожили 19 украинских беспилотников, в результате атаки пострадал один человек.
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