Над Россией уничтожили 868 украинских дронов

Более 860 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом рассказали в Минобороны.

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 868 дронов, отмечает RT. Беспилотники были сбиты в период с 20.00 мск 5 октября до 09.00 6 октября.

Военные уничтожили БПЛА в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях. Кроме того, дроны сбили над Московским регионом, Крымом, Азовским морем.

Ранее в Смоленской области уничтожили 19 украинских беспилотников, в результате атаки пострадал один человек.

