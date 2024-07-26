«Яйца, ужас и зашквар»: Олимпийский Париж тонет в скандалах

БАНДИТЫ И ДИВЕРСИИ: «ОРГАНИЗАТОРЫ БЕЗ ЯИЦ»

Скандальная история Олимпиады-2024 началась с весьма безобидных каламбуров про яйца. 24 июля стало известно о жалобах спортсменов на недостаточное количество еды в главном ресторане Олимпийской деревни в Париже. В СМИ сразу начались соответствующие шутки о «спортсменах без яиц».

«Организаторам игр в Париже не хватило яиц… Как же так?» - не удержался российский «голос биатлона» Дмитрий Губерниев.

Однако дальнейшие события оказались уже не такими веселыми. Во время предматчевой тренировки футбольной сборной Аргентины у ее игрока Тьяго Альмада украли часы и кольцо. Бандиты остановили такси с легендой бразильского футбола Зико, взломав багажник и похитив его чемодан с ценностями на полмиллиона долларов, в числе которых были бриллианты и часы Rolex. Кроме того, стало известно об изнасиловании австралийской туристки.

«Мне сообщили, это звучит ужасно. Очевидно, что мы все сочувствуем пострадавшей женщине, и мы надеемся, что о ней позаботятся и поддержат в той травме, которую она пережила», - сказала в этой связи австралийская велогонщица Анна Мирс.

Ну а в день открытия Олимпиады, 26 июля, стало известно о серии поджогов, в результате которых было нарушено движение высокоскоростных поездов TGV. В частности, прервалось сообщение с Парижем сразу по трем направлениям, в сторону Лилля, Ле-Мана и Тура.

На этом фоне издание Le Monde сообщило о задержании 40-летнего шеф-повара из России Кирилла Грязнова. По данным издания, он подозревается в «дестабилизации проведения Олимпиады-2024». Отмечается, что Грязнов вел кулинарные телешоу и работал в мишленовском ресторане в Куршевеле.

Оргкомитет Олимпиады сегодня без объяснения причин отменил пресс‑конференцию перед открытием Игр за 20 минут до ее начала. Добавили паники и синоптики, пообещавшие сильный дождь в Париже во время церемонии открытия.

«Эти несколько часов будут катастрофой», - предупредил метеоролог Патрик Марльер.

При этом пока во французской столице никаких природных катаклизмов нет. СМИ опубликовали кадры с рэпером-факелоносем Снуп Доггом, несущим Олимпийский огонь по Сен-Дени. Церемония открытия Олимпиады-2024 должна начаться в 20:30 по московскому времени. В ней также примут участие французская актриса и супермодель Летиция Каста, французский рэпер MC Solaar и легендарный советский легкоатлет Сергей Бубка, представляющий сейчас Украину.

