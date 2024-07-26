«Яйца, ужас и зашквар»: Олимпийский Париж тонет в скандалах
Шутки про «спортсменов без яиц» продолжились грабежами и диверсиями в Париже, спортивные СМИ обсуждают педофилов, хиджабы и OnlyFans, а Олимпиада еще даже не открылась.
За несколько часов до открытия Олимпиады-2024 в Париже сообщения из французской столицы напоминают сводки с поля боя.
СМИ пестрят заголовками об ограблениях, изнасилованиях и различных скандалах, неизвестные атаковали железнодорожную инфраструктуру Франции, синоптики говорят о вечернем «кошмаре», а в России смакуют подробности всех этих катаклизмов.
На этом фоне в парижском пригороде Сен-Дени появился рэпер Снуп Догг, в руках которого пытался разгореться Олимпийский огонь.
БАНДИТЫ И ДИВЕРСИИ: «ОРГАНИЗАТОРЫ БЕЗ ЯИЦ»
Скандальная история Олимпиады-2024 началась с весьма безобидных каламбуров про яйца. 24 июля стало известно о жалобах спортсменов на недостаточное количество еды в главном ресторане Олимпийской деревни в Париже. В СМИ сразу начались соответствующие шутки о «спортсменах без яиц».
«Организаторам игр в Париже не хватило яиц… Как же так?» - не удержался российский «голос биатлона» Дмитрий Губерниев.
Однако дальнейшие события оказались уже не такими веселыми. Во время предматчевой тренировки футбольной сборной Аргентины у ее игрока Тьяго Альмада украли часы и кольцо. Бандиты остановили такси с легендой бразильского футбола Зико, взломав багажник и похитив его чемодан с ценностями на полмиллиона долларов, в числе которых были бриллианты и часы Rolex. Кроме того, стало известно об изнасиловании австралийской туристки.
«Мне сообщили, это звучит ужасно. Очевидно, что мы все сочувствуем пострадавшей женщине, и мы надеемся, что о ней позаботятся и поддержат в той травме, которую она пережила», - сказала в этой связи австралийская велогонщица Анна Мирс.
Ну а в день открытия Олимпиады, 26 июля, стало известно о серии поджогов, в результате которых было нарушено движение высокоскоростных поездов TGV. В частности, прервалось сообщение с Парижем сразу по трем направлениям, в сторону Лилля, Ле-Мана и Тура.
На этом фоне издание Le Monde сообщило о задержании 40-летнего шеф-повара из России Кирилла Грязнова. По данным издания, он подозревается в «дестабилизации проведения Олимпиады-2024». Отмечается, что Грязнов вел кулинарные телешоу и работал в мишленовском ресторане в Куршевеле.
Оргкомитет Олимпиады сегодня без объяснения причин отменил пресс‑конференцию перед открытием Игр за 20 минут до ее начала. Добавили паники и синоптики, пообещавшие сильный дождь в Париже во время церемонии открытия.
«Эти несколько часов будут катастрофой», - предупредил метеоролог Патрик Марльер.
При этом пока во французской столице никаких природных катаклизмов нет. СМИ опубликовали кадры с рэпером-факелоносем Снуп Доггом, несущим Олимпийский огонь по Сен-Дени. Церемония открытия Олимпиады-2024 должна начаться в 20:30 по московскому времени. В ней также примут участие французская актриса и супермодель Летиция Каста, французский рэпер MC Solaar и легендарный советский легкоатлет Сергей Бубка, представляющий сейчас Украину.
ОТ ХИДЖАБА ДО ONLYFANS: «СЕГРЕГАЦИЯ И ЗАШКВАР»
Олимпийские скандалы Парижа ударили и по спортсменам. Так, во время футбольного матча между сборными Аргентины и Марокко на поле выбежала толпа фанатов, после чего его результат пересмотрели, отменив гол южноамериканцев и констатировав их поражение.
Британскую всадницу Шарлотту Дюжарден, которая является трехкратной олимпийской чемпионкой, отстранили от соревнований из-за всплывшего в СМИ видео, на котором она избивает лошадь хлыстом, а знаменосца сборной Кипра, 21-летнюю Елену Куличенко, уличили в аккаунте на сервисе для взрослых OnlyFans. Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова в интервью НСН высказала мнение, что это происки соперниц Куличенко.
«Мне кажется, что это специально сделанная история, и кто-то из соперниц постарался "нейтрализовать" спортсменку. После такого выступать крайне сложно, когда на тебя все пальцем показывают. К сожалению, в спорте иногда и такие методы используются, и допинг также подмешивают, и многое другое, тут надо быть бдительными», - сказала Журова.
Журналисты обратили внимание и на члена сборной Нидерландов по пляжному волейболу Стивена ван де Вельде, который был осужден за совращение 12-летней девочки, но, досрочно выйдя из тюрьмы, попал на Олимпиаду. В СМИ уже появились заголовки из серии «Россиянам на Олимпиаду нельзя, а педофилу можно».
Еще один скандал разразился вокруг французской легкоатлетки Соункамба Силла, которой запретили участвовать в церемонии открытия Олимпиады в хиджабе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это «вопиющим актом сегрегации», после чего француженке разрешили заменить хиджаб на кепку.
Российские телеканалы в этом году не будут показывать Олимпиаду, чего не было со времен бойкота Лос-Анджелеса-1984. При этом в обществе нет консенсуса, стоит ли следить за играми, в которых примут участие всего 15 российских спортсменов.
Телеведущий Дмитрий Губерниев описал происходящее смайликами, поставив сердечки тем, кто будет болеть за наших, а остальным – коричневые эмодзи. С ним согласился и вокалист рок-группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов, выступавший на Олимпиаде-1992 в составе Объединённой команды.
«Человек готовится четыре года, а потом по какой-то политической ерунде не может выступить - это зашквар. С точки зрения спортсмена на Олимпиаду надо ехать. Все всё знают, у всех какие-то флажки петушино-кричащие, а у наших зато - олимпийский флаг. Это же прекрасно, круто выступить под олимпийским флагом (…) Я буду следить за новостями, несмотря на то, что российские телеканалы не купили права на трансляцию Игр», - сказал Лобанов на пресс-конференции в НСН.
При этом замгендиректора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки уверена в провале Олимпиады в Париже, да и не только она одна.
«Я не сомневаюсь, что это будет худшая Олимпиада за всю историю. У меня очень много друзей, с которыми я созваниваюсь. Все говорят, что таких условий еще не было. Я выступал на четырех Играх, Олимпиада – это вершина спортивного мира. В этот раз ничего хорошего не будет», - наванговал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в пресс-центре НСН.
Летние Олимпийские Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года на фоне почти полного бойкота спортсменов из России и Белоруссии.
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