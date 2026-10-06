На стипендии студентам в России выделят более 370 млрд рублей

Свыше 370 млрд рублей направят на стипендии студентам в России в 2027-2029 годы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на ближайшие три года.

«Стипендиальное обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения: в 2027 году - 119 102,2 млн рублей», - указано в документе.

При этом в 2028 году на эти цели предусмотрено 123 728,1 млн рублей, в 2029-м - 128 757,9 млн.

Ранее в Госдуме предложили увеличить стипендии в РФ примерно в девять раз, напоминает Ura.ru. Парламентарии отметили, что в среднем такие выплаты составляют менее 4 тысяч рублей, и предложили установить минимальные размеры стипендий в привязке к прожиточному минимуму.

