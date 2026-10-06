Теннисистка Андреева впервые квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Российская спортсменка Мирра Андреева впервые в своей карьере отобралась на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.

Теннисиста Медведева дисквалифицировали за попадание мячом в лицо болельщику

После выхода в четвертьфинал на соревновании в Пекине теннисистка стала участницей будущего турнира наряду с белоруской Ариной Соболенко и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Мирре Андреевой 19 лет, она занимает 5-ю строчку рейтинга WTA. В 2025 году спортсменка участвовала в Итоговом турнире ассоциации в паре с соотечественницей Дианой Шнайдер, теннисистки проиграли во всех матчах группового этапа.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпортсменыТеннис

Горячие новости

Все новости

партнеры