Теннисистка Андреева впервые квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
Российская спортсменка Мирра Андреева впервые в своей карьере отобралась на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.
После выхода в четвертьфинал на соревновании в Пекине теннисистка стала участницей будущего турнира наряду с белоруской Ариной Соболенко и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Мирре Андреевой 19 лет, она занимает 5-ю строчку рейтинга WTA. В 2025 году спортсменка участвовала в Итоговом турнире ассоциации в паре с соотечественницей Дианой Шнайдер, теннисистки проиграли во всех матчах группового этапа.
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