Теннисистка Андреева впервые квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

После выхода в четвертьфинал на соревновании в Пекине теннисистка стала участницей будущего турнира наряду с белоруской Ариной Соболенко и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Мирре Андреевой 19 лет, она занимает 5-ю строчку рейтинга WTA. В 2025 году спортсменка участвовала в Итоговом турнире ассоциации в паре с соотечественницей Дианой Шнайдер, теннисистки проиграли во всех матчах группового этапа.

