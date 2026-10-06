Российский дрон сбил аэростат ВСУ с модулем Starlink на высоте более 10 километров

По данным ведомства, оператор дрона отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» поразил аэростат противника с БПЛА с модулем Starlink. Объект был сбит на высоте более 10 тысяч метров.

Ранее СМИ сообщили, что армия России начала активно глушить терминалы Starlink, которые массово используют ВСУ. Как отметил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, российские военные действительно научились подавлять эту спутниковую связь. По его словам новая отечественная система «Волна-Купол-Гарант» воздействует на наземные терминалы и разрывает связь с БПЛА.

