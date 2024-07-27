Губерниев назвал открытие Олимпиады в Париже отличным
Российский спортивный журналист, комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале положительно оценил церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.
«Церемония была отличной. Это действительно интересно», - написал он.
Церемония открытия Олимпиады в Париже прошла 26 июля. При этом мероприятие в первые проходило не на стадионе, а в городе. Так, спортсмены передвигались на лодках от моста Аустерлиц до площади Трокадеро мимо главных парижских достопримечательностей.
Олимпиада в Париже пройдет до 11 августа. В ней примут участие 15 российских спортсменов. Выступать они смогут только под нейтральным флагом. На российском ТВ Олимпийские игры в этом году не покажут.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на открытии Игр в Париже Олимпийский флаг повесили вверх ногами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru