Губерниев назвал открытие Олимпиады в Париже отличным

Олимпиада в Париже пройдет до 11 августа. В ней примут участие 15 российских спортсменов. Выступать они смогут только под нейтральным флагом. На российском ТВ Олимпийские игры в этом году не покажут.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на открытии Игр в Париже Олимпийский флаг повесили вверх ногами.