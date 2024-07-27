Губерниев назвал открытие Олимпиады в Париже отличным

Российский спортивный журналист, комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале положительно оценил церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

«Церемония была отличной. Это действительно интересно», - написал он.

Церемония открытия Олимпиады в Париже прошла 26 июля. При этом мероприятие в первые проходило не на стадионе, а в городе. Так, спортсмены передвигались на лодках от моста Аустерлиц до площади Трокадеро мимо главных парижских достопримечательностей.

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Олимпиада в Париже пройдет до 11 августа. В ней примут участие 15 российских спортсменов. Выступать они смогут только под нейтральным флагом. На российском ТВ Олимпийские игры в этом году не покажут.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на открытии Игр в Париже Олимпийский флаг повесили вверх ногами.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ФранцияСпортсменыПарижОлимпиадаДмитрий Губерниев

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