Сегодня школы выбирают охранное предприятие по минимальной цене, зачастую в итоге от этого страдает качество, заявил НСН председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин.

При выборе частных охранных предприятий, которые несут ответственность за школы, больницы и детские сады, нужно отказаться от аукционов и проводить конкурс. Об этом сообщил ТАСС вице-президент по общественному контролю и экспертизе Федерального координационного центра руководителей охранных структур Андрей Ткачев. Аничкин объяснил, в чем главное противоречие при выборе охранного предприятия.