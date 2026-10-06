Проигрышный аукцион: В России призвали менять систему охраны школ
Михаил Аничкин заявил НСН, что зачастую охранники сегодня получают зарплату ниже МРОТ.
Сегодня школы выбирают охранное предприятие по минимальной цене, зачастую в итоге от этого страдает качество, заявил НСН председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин.
При выборе частных охранных предприятий, которые несут ответственность за школы, больницы и детские сады, нужно отказаться от аукционов и проводить конкурс. Об этом сообщил ТАСС вице-президент по общественному контролю и экспертизе Федерального координационного центра руководителей охранных структур Андрей Ткачев. Аничкин объяснил, в чем главное противоречие при выборе охранного предприятия.
«Мы в четырех регионах провели проверки, которые и привели к такому предложению, о котором говорит Ткачев. Проверки и дальше будут продолжаться. Мы имеем противоречие между приказом Росгвардии, где рассчитана минимальная цена, которая должна присутствовать при проведении тендеров, и федеральным законом, который требует при проведении тендеров отдавать преимущество тем структурам, которые называют наименьшую цену. В итоге охранники, которые стоят на охране школ, зачастую не получают МРОТ, получают деньги в конвертах, а уровень качества этого персонала очень низкий. Зарплата все-таки должна соответствовать нашим налоговым требованиям. Какая зарплата, такой и охранник», — рассказал он.
По его словам, школы сегодня ограничены в выборе, так как на охрану даже нет отдельной статьи расходов.
«У нас школы поставлены в такую ситуацию, что не могут от этого отказаться. Директор школы имеет на все одну статью расходов, там и услуги безопасности, и ремонт, и приобретение техники. Куда им деваться? Надо системно менять подход к этому. Мы об этом говорим семь-восемь лет, требуется радикальное решение на законодательном уровне, чтобы не было ЧП», — заключил собеседник НСН.
Ранее глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН предложил родителям самостоятельно собирать деньги на хорошую школьную охрану.
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