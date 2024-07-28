На Олимпиаде в Париже отменили тренировочный заплыв из-за загрязнения Сены

На Олимпийских играх в Париже отменили тренировочный заплыв по триатлону из-за загрязнения воды в Сене. Об этом сообщает французское информационное агентство «Франс Пресс» (AFP) со ссылкой на пресс-службу оргкомитета Олимпиады.

По данным источника, такое решение было принято совместно представителями Международной федерации триатлона, оргкомитета Игр и местных властей. Причиной загрязнения Сены называют дождь, который прошел накануне.