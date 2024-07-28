На Олимпиаде в Париже отменили тренировочный заплыв из-за загрязнения Сены

На Олимпийских играх в Париже отменили тренировочный заплыв по триатлону из-за загрязнения воды в Сене. Об этом сообщает французское информационное агентство «Франс Пресс» (AFP) со ссылкой на пресс-службу оргкомитета Олимпиады.

По данным источника, такое решение было принято совместно представителями Международной федерации триатлона, оргкомитета Игр и местных властей. Причиной загрязнения Сены называют дождь, который прошел накануне.

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Соревнования по триатлону на 33-х Летних Олимпийских играх должны были пройти 30 и 31 июля. В Сене также запланированы этапы турниров по плаванию на открытой воде.

Как сообщали СМИ, в день показательного заплыва мэра Парижа Анн Идальго в Сене уровень загрязнения реки кишечной палочкой превысил рекомендуемую норму.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что накануне Олимпиады министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене.

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ФОТО: ABACA / ТАСС
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