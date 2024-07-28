На Олимпиаде в Париже отменили тренировочный заплыв из-за загрязнения Сены
На Олимпийских играх в Париже отменили тренировочный заплыв по триатлону из-за загрязнения воды в Сене. Об этом сообщает французское информационное агентство «Франс Пресс» (AFP) со ссылкой на пресс-службу оргкомитета Олимпиады.
По данным источника, такое решение было принято совместно представителями Международной федерации триатлона, оргкомитета Игр и местных властей. Причиной загрязнения Сены называют дождь, который прошел накануне.
Соревнования по триатлону на 33-х Летних Олимпийских играх должны были пройти 30 и 31 июля. В Сене также запланированы этапы турниров по плаванию на открытой воде.
Как сообщали СМИ, в день показательного заплыва мэра Парижа Анн Идальго в Сене уровень загрязнения реки кишечной палочкой превысил рекомендуемую норму.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что накануне Олимпиады министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Молдавии предложили признать геноцидом голод 1946‑1947 годов
- Журналистка Кашеварова заявила о причастности Героя РФ к гибели бойцов «Вагнера» в Мали
- Из-за угрозы подтопления в Еманжелинске объявили эвакуацию
- СМИ: На Западе признали бесполезность F-16 для Украины
- На Олимпиаде в Париже отменили тренировочный заплыв из-за загрязнения Сены
- Миллиардер Бажаев: Сын сам ответит за драку с полицейским
- Рожин: В результате нападения туарегов в Мали преемник Пригожина «Лотос» попал в плен
- Лавров заявил, что ядерное оружие США в ЮВА увеличит риск для безопасности
- СМИ: В деле экс-замминистра обороны Булгакова фигурируют четыре компании
- МВД Дагестана отреагировало на видео избиения умершего в полиции военного
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru