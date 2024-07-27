Пловцы из Южной Кореи покинули олимпийскую деревню из-за проблем с транспортом

Во Франции шесть членов сборной Южной Кореи по плаванию уехали из олимпийской деревни из-за неудобств транспортной системы Парижа. Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, спортсмены перебрались в район Нантер в отель, находящийся в пешей доступности к Олимпийскому бассейну. Отмечается, что они переехали в связи с тем, что два члена сборной пожаловались на парижский транспорт, в том числе на отсутствие кондиционеров в автобусах.

«Часто дорога от Олимпийской деревни до бассейна занимает 40-45 минут, но в четверг у нас ушло на это более полутора часов», - рассказал спортсмен.

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33-е Летние Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на них только под нейтральным флагом. 15 россиян поборются за медали в пяти видах спорта: теннис, гребля на байдарках и каноэ, велогонка, плавание и прыжки на батуте. Российские телеканалы отказались от трансляции Олимпиады в Париже.

Ранее из-за поджогов в день открытия Олимпиады во Франции было нарушено движение поездов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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