Пловцы из Южной Кореи покинули олимпийскую деревню из-за проблем с транспортом

Во Франции шесть членов сборной Южной Кореи по плаванию уехали из олимпийской деревни из-за неудобств транспортной системы Парижа. Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, спортсмены перебрались в район Нантер в отель, находящийся в пешей доступности к Олимпийскому бассейну. Отмечается, что они переехали в связи с тем, что два члена сборной пожаловались на парижский транспорт, в том числе на отсутствие кондиционеров в автобусах.

«Часто дорога от Олимпийской деревни до бассейна занимает 40-45 минут, но в четверг у нас ушло на это более полутора часов», - рассказал спортсмен.