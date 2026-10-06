На Большой Никитской улице в Москве загорелся дом XIX века

Пожар произошел в старинном здании на Большой Никитской улице в Москве. Об этом сообщила Госавтоинспекция столицы.

«Из-за возгорания на Большой Никитской улице, д. 60 с.1 движение... от Садового кольца до д. 58 по Большой Никитской перекрыто на время работы экстренных служб», - рассказали в ведомстве.

По указанному адресу находится доходный дом В.Б. Полуэктова - В.А. Кухаренко, который был построен в начале XIX века.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, возле здания загорелся мусорный контейнер. Пожар ликвидировали, по предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелся исторический особняк Миллера, напоминает Ura.ru. По данным Следственного комитета, причиной ЧП стали сварочные работы при реконструкции здания.

