В Горловке семь человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу
Украинские войска ударили по пассажирскому автобусу в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.
«В результате атаки БПЛА ВФУ в Калининском районе... поврежден пассажирский автобус», - написал градоначальник в мессенджере «Макс».
Приходько уточнил, что при ударе были ранены семь мирных жителей, отмечает RT. У пострадавших травмы различной степени тяжести.
Ранее в поселке Климово Брянской области дрон-камикадзе атаковал движущийся автобус. Пострадал водитель, его госпитализировали.
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