В Горловке семь человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу

Украинские войска ударили по пассажирскому автобусу в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

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«В результате атаки БПЛА ВФУ в Калининском районе... поврежден пассажирский автобус», - написал градоначальник в мессенджере «Макс».

Приходько уточнил, что при ударе были ранены семь мирных жителей, отмечает RT. У пострадавших травмы различной степени тяжести.

Ранее в поселке Климово Брянской области дрон-камикадзе атаковал движущийся автобус. Пострадал водитель, его госпитализировали.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:БеспилотникиПострадавшиеДНР

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