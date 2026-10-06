Число погибших после атаки БПЛА в Подмосковье увеличилось до двух

Количество погибших в результате атаки беспилотников в Московской области увеличилось до двух. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

В Подмосковье один человек погиб, шестеро пострадали после атаки БПЛА

Ранее губернатор заявил, что в поселке Радумля Солнечногорского округа после ударов БПЛА погиб 20-летний мужчина, напоминает RT.

«В Барыбино (Домодедово) спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего 71-летнего мужчину. Находившаяся в доме женщина пострадала», - написал Воробьев в мессенджере «Макс».

Всего после атаки ВСУ в Подмосковье пострадали девять человек.

Как отметил Воробьев, налет БПЛА стал одним из крупнейших. В семи муниципалитетах было повреждено 47 частных домов, четыре квартиры в многоквартирном доме, три автомобиля.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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