Тарасова назвала прекрасной церемонию открытия Олимпиады в Париже
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала церемонию открытия Олимпийских игр в Париже прекрасной, передает «Спорт-Экспресс».
По ее мнению, тем людям, которых что-то в мероприятии смущает, не следует смотреть трансляцию.
Ранее российский спортивный журналист, комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале положительно оценил церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Олимпиада в Париже пройдет до 11 августа. В ней примут участие 15 российских спортсменов. Выступать они смогут только под нейтральным флагом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru