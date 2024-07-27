Тарасова назвала прекрасной церемонию открытия Олимпиады в Париже

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала церемонию открытия Олимпийских игр в Париже прекрасной, передает «Спорт-Экспресс».

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По ее мнению, тем людям, которых что-то в мероприятии смущает, не следует смотреть трансляцию.

Ранее российский спортивный журналист, комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале положительно оценил церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Олимпиада в Париже пройдет до 11 августа. В ней примут участие 15 российских спортсменов. Выступать они смогут только под нейтральным флагом.

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:Олимпийские ИгрыСпортТатьяна Тарасова

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