Лисовец: Интерес Vogue к образу Гуменника отражает позитивное отношение к РФ

Лисовец поделился личным опытом: во время поездок в Италию он неизменно сталкивается с доброжелательностью, даже когда открыто говорит о своём российском происхождении, и никогда не ощущал негатива.



Стилист обратил внимание на особый статус итальянского издания в мировой моде, несмотря на то что оно входит в американский медиахолдинг Condé Nast. По его мнению, решение Vogue отражает самостоятельную позицию журнала. Кроме того, значительную роль сыграла народная поддержка спортсмена: большое число голосов и лайков в его пользу привлекло внимание издания.



Комментируя образ Гуменника, Лисовец выделил его нестандартность и театральность. Он пояснил, что современные масс‑медиа ориентируются на широкую аудиторию, которой нравятся яркие, зрелищные решения. Такие наряды не требуют тонкого понимания силуэта или цветовой гаммы — они впечатляют общей картинкой, что и обеспечивает им внимание публики.

К слову, Гуменник, выступающий на зимней Олимпиаде-2026 под нейтральным флагом, показал лучший результат на Играх среди россиян со времен Евгения Плющенко, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

