Заходят не с нуля: Почему трансляцию ОИ-2026 отдали онлайн-кинотеатру

Алексей Бырдин раскрыл НСН, что онлайн-кинотеатр Okko давно не новичок в спортивном контенте.

Okko давно делает ставку на показ спортивных событий, это их стратегическое направление, по которому они уверенно двигаются. Об этом НСН рассказал глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Церемонии открытия и закрытия, а также все соревнования зимних Олимпийских игр-2026 в России будут транслироваться на Онлайн-кинотеатре Okko. Как пишет РБК, видеосервис получил эксклюзив, хотя на показ претендовал и федеральный телеканал «Матч ТВ». Для зрителей трансляции будут бесплатны как в прямом эфире, так и в записи. Бырдин раскрыл, почему именно этот онлайн-кинотеатр получил такую честь.

В ГД поддержали самоцензуру онлайн-кинотеатров
«Это далеко не первое и не единственное спортивное событие, которое Okko показывает эксклюзивно. Насколько я понимаю по тому, что они воплотили уже у себя в сервисе, для них спортивное направление является стратегическим. То есть они в него верят, они им уже очень давно занимаются. Это один из сервисов, который делает самую сильную ставку на спортивный контент, если не считать «Газпром-Медиа Холдинг» и все каналы «Матч ТВ». Так что в этом смысле у Okko позиция последовательная. И вот эти спортивные события становятся в большой ряд других спортивных трансляций, которые у онлайн-кинотеатра есть. У них уже очень давно налажен продакшн всяких спортивных комментариев и трансляций. Поэтому здесь они не с нуля заходят в это», - раскрыл он.

Ранее, как сообщала исследовательская компания ICMR, по итогам третьего квартала 2025 года доля подписчиков онлайн-кинотеатров составила 52%. При этом доля тех, кто оплачивает подписку, выросла с 39 до 41% жителей городов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СпортОлимпиадаКультура

