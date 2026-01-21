Заходят не с нуля: Почему трансляцию ОИ-2026 отдали онлайн-кинотеатру
Алексей Бырдин раскрыл НСН, что онлайн-кинотеатр Okko давно не новичок в спортивном контенте.
Okko давно делает ставку на показ спортивных событий, это их стратегическое направление, по которому они уверенно двигаются. Об этом НСН рассказал глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Церемонии открытия и закрытия, а также все соревнования зимних Олимпийских игр-2026 в России будут транслироваться на Онлайн-кинотеатре Okko. Как пишет РБК, видеосервис получил эксклюзив, хотя на показ претендовал и федеральный телеканал «Матч ТВ». Для зрителей трансляции будут бесплатны как в прямом эфире, так и в записи. Бырдин раскрыл, почему именно этот онлайн-кинотеатр получил такую честь.
«Это далеко не первое и не единственное спортивное событие, которое Okko показывает эксклюзивно. Насколько я понимаю по тому, что они воплотили уже у себя в сервисе, для них спортивное направление является стратегическим. То есть они в него верят, они им уже очень давно занимаются. Это один из сервисов, который делает самую сильную ставку на спортивный контент, если не считать «Газпром-Медиа Холдинг» и все каналы «Матч ТВ». Так что в этом смысле у Okko позиция последовательная. И вот эти спортивные события становятся в большой ряд других спортивных трансляций, которые у онлайн-кинотеатра есть. У них уже очень давно налажен продакшн всяких спортивных комментариев и трансляций. Поэтому здесь они не с нуля заходят в это», - раскрыл он.
Ранее, как сообщала исследовательская компания ICMR, по итогам третьего квартала 2025 года доля подписчиков онлайн-кинотеатров составила 52%. При этом доля тех, кто оплачивает подписку, выросла с 39 до 41% жителей городов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
