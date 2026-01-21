Okko давно делает ставку на показ спортивных событий, это их стратегическое направление, по которому они уверенно двигаются. Об этом НСН рассказал глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Церемонии открытия и закрытия, а также все соревнования зимних Олимпийских игр-2026 в России будут транслироваться на Онлайн-кинотеатре Okko. Как пишет РБК, видеосервис получил эксклюзив, хотя на показ претендовал и федеральный телеканал «Матч ТВ». Для зрителей трансляции будут бесплатны как в прямом эфире, так и в записи. Бырдин раскрыл, почему именно этот онлайн-кинотеатр получил такую честь.