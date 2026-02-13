«Ничего доказывать не будем»: Ростовцев о выпаде Пихлера в адрес России
Лучшим ответом на любые выпады будет решение о допуске российских биатлонистов на международные соревнования, заявил НСН экс-тренер женской сборной по биатлону Павел Ростовцев.
Трехкратный чемпион мира по биатлону, тренер Павел Ростовцев, который работал с женской сборной России по биатлону совместно с немецким специалистом Вольфгангом Пихлером в сезоне 2011/2012 — 2013/2014, заявил НСН, что поздравил бывшего коллегу с медалью на Олимпиаде в Италии, несмотря на его выпады в адрес России.
Ранее Пихлер выступил против присутствия российских спортсменов на Олимпиаде. Об этом 71-летний специалист, сейчас тренирующий Болгарию, заявил в интервью Sports.ru. Он сообщил, что любит Россию, но допуск российских спортсменов на международные старты даже в нейтральном статусе до окончания боевых действий на Украине, - с его точки зрения, ошибка. Ростовцев признался, что это никак не скажется на его отношениях с бывшим коллегой.
«Каждый человек имеет право на ту или иную позицию. Наверное, у него есть какие-то для этого основания. Но это никак не скажется на наших отношениях. Еще не закончилась гонка на 15 километров, я уже позвонил, поздравил его с медалью сборной команды Болгарии. Он поблагодарил, сказал, что он в стрессе, еще на трассе. Нашим ребятам, которые сейчас там, не нужен дополнительный психологический прессинг, чего-то там кому-то доказывать… Все всё прекрасно понимают. Нашим лучшим ответом будет решение о допуске российских биатлонистов на международные соревнования. Насколько я владею ситуацией, к сожалению, пока нет допуска. Находимся в этой же точке, ждем», - отметил он.
Болгарка Лора Христова завоевала бронзу в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Милане. Для Болгарии это третья медаль в биатлоне за всю историю Олимпиад. Российские биатлонисты даже в нейтральном статусе не получили допуск на участие в Играх‑2026 в Италии.
Россия была и остается дойной коровой для бывшего тренера женской сборной России по биатлону Вольфганга Пихлера, заявил НСН спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев, назвав немецкого специалиста вруном и лицемером.
