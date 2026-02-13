Трехкратный чемпион мира по биатлону, тренер Павел Ростовцев, который работал с женской сборной России по биатлону совместно с немецким специалистом Вольфгангом Пихлером в сезоне 2011/2012 — 2013/2014, заявил НСН, что поздравил бывшего коллегу с медалью на Олимпиаде в Италии, несмотря на его выпады в адрес России.

Ранее Пихлер выступил против присутствия российских спортсменов на Олимпиаде. Об этом 71-летний специалист, сейчас тренирующий Болгарию, заявил в интервью Sports.ru. Он сообщил, что любит Россию, но допуск российских спортсменов на международные старты даже в нейтральном статусе до окончания боевых действий на Украине, - с его точки зрения, ошибка. Ростовцев признался, что это никак не скажется на его отношениях с бывшим коллегой.