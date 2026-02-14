Около сотни жилых домов остаются без тепла в иркутском Бодайбо

Согласно сообщению в официальном Telegram‑канале муниципалитета, за 13 февраля тепло удалось вернуть в 10 домов, где проживают 44 человека. Всего с начала работ отопление восстановлено в 69 домах, в которых живут 879 человек (включая 207 детей), а также в школе №3 и специальной коррекционной школе.

Пресс‑служба регионального правительства сообщает, что 14 февраля планируется продолжить восстановление теплоснабжения. В соответствии с решением оперативного штаба подключат многоквартирные дома на улицах Солнечная, Мира, Артёма Сергеева и Иркутская, а также индивидуальные жилые дома и дома блокированной застройки. Кроме того, запланирован отогрев участка теплотрассы от котельной МК‑135 (по улице Кирпичная) и от котельной БМК (по улицам Артёма Сергеева и Нагорная).

Ранее в СК РФ заявили, что в Мурманской области две из пяти повреждённых опор ЛЭП, из-за которых произошло масштабное отключение электричества, работали с 1966 года, а остальные три — с 1980-х годов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

