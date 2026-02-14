Около сотни жилых домов остаются без тепла в иркутском Бодайбо
Утром в субботу в Бодайбо (Иркутская область) без теплоснабжения остаются 98 жилых домов: 24 многоквартирных, 20 индивидуальных и 54 дома блокированной застройки.
Согласно сообщению в официальном Telegram‑канале муниципалитета, за 13 февраля тепло удалось вернуть в 10 домов, где проживают 44 человека. Всего с начала работ отопление восстановлено в 69 домах, в которых живут 879 человек (включая 207 детей), а также в школе №3 и специальной коррекционной школе.
Пресс‑служба регионального правительства сообщает, что 14 февраля планируется продолжить восстановление теплоснабжения. В соответствии с решением оперативного штаба подключат многоквартирные дома на улицах Солнечная, Мира, Артёма Сергеева и Иркутская, а также индивидуальные жилые дома и дома блокированной застройки. Кроме того, запланирован отогрев участка теплотрассы от котельной МК‑135 (по улице Кирпичная) и от котельной БМК (по улицам Артёма Сергеева и Нагорная).
Ранее в СК РФ заявили, что в Мурманской области две из пяти повреждённых опор ЛЭП, из-за которых произошло масштабное отключение электричества, работали с 1966 года, а остальные три — с 1980-х годов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Навес больницы в Томской области обвалился под тяжестью снега
- Около сотни жилых домов остаются без тепла в иркутском Бодайбо
- Между Шанхаем и Владивостоком уже летом начнут курсировать круизные лайнеры
- Итальянский журналист заявил, что мечтает о российском гражданстве
- Лисовец: Интерес Vogue к образу Гуменника отражает позитивное отношение к РФ
- Суд назначил 15 суток мужчинам за блокирование входа в офис Роскомнадзора
- Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью
- МО: За сутки ПВО сбили 8 реактивных снарядов HIMARS
- СМИ: Победителя «Танцев со звездами» Леденева отпустили под подписку о невыезде
- В Большом театре исключили создание ИИ нового стиля музыки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru