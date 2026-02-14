Гуменник показал лучший результат на Олимпиаде среди россиян со времен Плющенко

Российский фигурист Петр Гуменник, выступающий на зимней Олимпиаде-2026 под нейтральным флагом, показал лучший результат на Играх среди россиян со времен Евгения Плющенко. Об этом свидетельствуют результаты молодого атлета на ОИ в Италии.

В произвольной он успешно приземлил четверные флип, лутц и риттбергер, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, комбинацию из четверного сальхова и двух двойных акселей, тройной аксель и тройной лутц в каскаде с двойным риттбергером. Известно, что за выступление 23-летний фигурист получил 184,49 балла, в сумме набрав 271,21. Он также получил техническую оценку 103,84, что оказалось вторым результат по технике среди фигуристов на ОИ-2026.

Эти показатели стали лучшими на Олимпиаде у россиян более чем за десять лет. Российский фигурист Евгений Плющенко в 2006 году выиграл на Олимпиаде золото, в 2010-м — серебро, 2014-м — золото в команде, после чего снялся с личного турнира в связи с травмой. В 2018 году лучший из российских фигуристов Дмитрий Алиев стал седьмым, при этом в 2022 году Евгений Семененко занял восьмое место.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Петр Гуменник занял шестое место на зимних Олимпийских играх в Италии в мужском одиночном фигурном катании.

ФОТО: РИА Новости
