Гуменник показал лучший результат на Олимпиаде среди россиян со времен Плющенко

Российский фигурист Петр Гуменник, выступающий на зимней Олимпиаде-2026 под нейтральным флагом, показал лучший результат на Играх среди россиян со времен Евгения Плющенко. Об этом свидетельствуют результаты молодого атлета на ОИ в Италии.

В произвольной он успешно приземлил четверные флип, лутц и риттбергер, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, комбинацию из четверного сальхова и двух двойных акселей, тройной аксель и тройной лутц в каскаде с двойным риттбергером. Известно, что за выступление 23-летний фигурист получил 184,49 балла, в сумме набрав 271,21. Он также получил техническую оценку 103,84, что оказалось вторым результат по технике среди фигуристов на ОИ-2026.