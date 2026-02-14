Суд назначил 15 суток мужчинам за блокирование входа в офис Роскомнадзора
Таганский суд Москвы постановил заключить под административный арест на 15 суток троих мужчин, которые препятствовали доступу в здание Роскомнадзора, передает РИА Новости со ссылкой на судебное ведомство.
Протоколы были составлены по части 1 статьи 19.3 КоАП России («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»).
По данным суда, Михаил Чуянов, Кирилл Кривяк и Григорий Шакиров закрепили на входе в здание велосипедный замок и разместили плакат с протестными лозунгами, направленными против деятельности Роскомнадзора. Именно за эти действия им был назначен арест.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил полную блокировку Telegram в России в случае систематического нарушения национального законодательства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
