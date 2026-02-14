Суд назначил 15 суток мужчинам за блокирование входа в офис Роскомнадзора

Протоколы были составлены по части 1 статьи 19.3 КоАП России («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»).



По данным суда, Михаил Чуянов, Кирилл Кривяк и Григорий Шакиров закрепили на входе в здание велосипедный замок и разместили плакат с протестными лозунгами, направленными против деятельности Роскомнадзора. Именно за эти действия им был назначен арест.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил полную блокировку Telegram в России в случае систематического нарушения национального законодательства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

