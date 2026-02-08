Фигуриста Гуменника вызвали на допинг-контроль на Олимпиаде в Италии

Чемпиона России по фигурному катанию Петра Гуменника, выступающего на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии в нейтральном статусе, вызвали на допинг-контроль. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что 23-летний российский атлет сдал допинг-тест в 07:00 утра 8 февраля в Олимпийской деревне.

До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Петр Гуменник может сменить программу на ОИ-2026 из-за проблем с авторскими правами.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью НСН заметил, что ни у кого нет права требовать золотых медалей от российских спортсменов, которые допущены к участию в зимней Олимпиаде в Италии.

