Фигуриста Гуменника вызвали на допинг-контроль на Олимпиаде в Италии

Уточняется, что 23-летний российский атлет сдал допинг-тест в 07:00 утра 8 февраля в Олимпийской деревне.

До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Петр Гуменник может сменить программу на ОИ-2026 из-за проблем с авторскими правами.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью НСН заметил, что ни у кого нет права требовать золотых медалей от российских спортсменов, которые допущены к участию в зимней Олимпиаде в Италии.