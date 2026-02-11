ПЕТЯ 12-Й: «ПРЕДСТАВЬ, ЧТО ЭТО ЧЕЛЯБИНСК»

По мнению экспертов, из 13 российских спортсменов, поехавших на Олимпиаду в статусе «индивидуальных нейтральных атлетов» (AIN), наибольшие шансы взять медали у фигуристов - 18-летней Аделии Петросян и 23-летнего Петра Гуменника.

Четвертое место в скиатлоне Савелия Коростелева, впереди которого оказался срезавший трассу француза Матис Делож, стало, скорее, приятным сюрпризом, а вот на Гуменника и Петросян делают серьезную ставку. При этом еще до начала выступления россиянин оказался в центре музыкального скандала.

За несколько дней до старта выяснилось, что из-за проблем с авторскими правами Гуменник не сможет выйти на короткую программу под музыку из фильма «Парфюмер», хотя на олимпийском квалификационном турнире таких проблем почему-то не возникло.

В итоге 10 февраля Гуменник вышел на короткую программу под саундтрек из фильма «Онегин» Сарика Андреасяна – успеха действующему чемпиону России это не принесло. По итогам короткой программы Гуменник занял 12 место, первым же стал двукратный чемпион мира Илья Малинин из США, уже успевший выиграть олимпийское золото и стать звездой соцсетей после исполнения сальто назад, впервые после снятия 50-летнего заперта на этот элемент.

Издание «Спорт-экспресс» называет Малинина «богом прыжков». При этом, по его данным, у Гуменника есть козырь перед решающим выступлением 13 февраля.

«Петя замкнул 12 сильнейших фигуристов по итогам короткой. Расстраиваться сильно не надо — отставание у Гуменника от идущего восьмым Эндрю Торгашева из США составляет всего два балла. От располагающегося на четвертом месте итальянца Даниэля Грассля — примерно семь. Для мужского одиночного катания это практически ничто. Тем более у россиянина сильнейший контент в произвольной, включающий пять четверных. Дальше все сложнее, отрывы уже значительно больше. У Ильи Малинина 108 баллов, но история знает примеры, когда отыгрывали и не такое количество баллов», - бравируют журналисты.

Сам Гуменник рассказывал перед важнейшим выступлением в карьере, что пытался «представить Челябинск».

«Я вспомнил совет моего тренера перед отъездом. Тамара Николаевна Москвина сказала: "Представь, что это просто Челябинск". Я так и делал – представлял и старался быть спокойнее. Очень боялся, что из-за давления начну по-другому выполнять прыжки, изменится реакция и что-то не получится», - сказал Гуменник журналистам.