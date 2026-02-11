«Бог прыжков, Rammstein и краш»: Гуменник проиграл первую битву Малинину на Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник занял 12-е место в короткой программе Олимпиады и рассказал о музыкальном скандале, а американец Илья Малинин показал миру «запрещенное» сальто назад, принес «золото» США и влюбил в себя фанаток.
Дебют российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Италии оказался не слишком удачным. После короткой программы чемпион России занимает лишь 12 место, а его главный конкурент, американец Илья Малинин - первое.
Однако это еще не конец «золотым мечтам» наших болельщиков – 13 февраля мужчины-фигуристы представят короткую программу, после которой и станет известно имя олимпийского чемпиона.
ПЕТЯ 12-Й: «ПРЕДСТАВЬ, ЧТО ЭТО ЧЕЛЯБИНСК»
По мнению экспертов, из 13 российских спортсменов, поехавших на Олимпиаду в статусе «индивидуальных нейтральных атлетов» (AIN), наибольшие шансы взять медали у фигуристов - 18-летней Аделии Петросян и 23-летнего Петра Гуменника.
Четвертое место в скиатлоне Савелия Коростелева, впереди которого оказался срезавший трассу француза Матис Делож, стало, скорее, приятным сюрпризом, а вот на Гуменника и Петросян делают серьезную ставку. При этом еще до начала выступления россиянин оказался в центре музыкального скандала.
За несколько дней до старта выяснилось, что из-за проблем с авторскими правами Гуменник не сможет выйти на короткую программу под музыку из фильма «Парфюмер», хотя на олимпийском квалификационном турнире таких проблем почему-то не возникло.
В итоге 10 февраля Гуменник вышел на короткую программу под саундтрек из фильма «Онегин» Сарика Андреасяна – успеха действующему чемпиону России это не принесло. По итогам короткой программы Гуменник занял 12 место, первым же стал двукратный чемпион мира Илья Малинин из США, уже успевший выиграть олимпийское золото и стать звездой соцсетей после исполнения сальто назад, впервые после снятия 50-летнего заперта на этот элемент.
Издание «Спорт-экспресс» называет Малинина «богом прыжков». При этом, по его данным, у Гуменника есть козырь перед решающим выступлением 13 февраля.
«Петя замкнул 12 сильнейших фигуристов по итогам короткой. Расстраиваться сильно не надо — отставание у Гуменника от идущего восьмым Эндрю Торгашева из США составляет всего два балла. От располагающегося на четвертом месте итальянца Даниэля Грассля — примерно семь. Для мужского одиночного катания это практически ничто. Тем более у россиянина сильнейший контент в произвольной, включающий пять четверных. Дальше все сложнее, отрывы уже значительно больше. У Ильи Малинина 108 баллов, но история знает примеры, когда отыгрывали и не такое количество баллов», - бравируют журналисты.
Сам Гуменник рассказывал перед важнейшим выступлением в карьере, что пытался «представить Челябинск».
«Я вспомнил совет моего тренера перед отъездом. Тамара Николаевна Москвина сказала: "Представь, что это просто Челябинск". Я так и делал – представлял и старался быть спокойнее. Очень боялся, что из-за давления начну по-другому выполнять прыжки, изменится реакция и что-то не получится», - сказал Гуменник журналистам.
«КРАШ», RAMMSTEIN И МАЙКА СНУПА
И россиянин Петр Гуменник, и американец Илья Малинин перед стартом очного противостояния на Олимпиаде оказались в центре внимания мировых СМИ. Один - из-за истории с музыкальной «отменой», второй из-за своего невероятного сальто назад, от которого схватился за голову находившийся на трибунах сербский теннисист Новак Джокович.
Гуменник рассказал журналистам, что хотел заменить музыку из «Парфюмера» на Rammstein, но в итоге выбор пал на фильм «Онегин» и композицию Эдгара Акопяна «Waltz 1805».
«Было очень нервно. Мне за три дня до выступления, в день отлета сообщили, что музыку не одобрили. У меня сразу появилось много вариантов, под что катать. Думал про "Дюну" или Rammstein, под который в России мне не хотели разрешать выступать, но тут, я думал, проблем не будет. Поэтому даже пытался связаться с Тиллем Линдеманом В итоге связался с их командой, но права получить не успел, в этот момент переключился на другую музыку. (…) Сначала нейросетью сделали очень похожую музыку с акцентами в тех же местах, но меня напрягало, что было слышно, что это не естественная музыка, есть какие-то артефакты, которые меня смущали, и я не мог под нее катать. Потом подсказали, что есть композитор, у которого есть композиция к кинофильму «Онегин». Решил, что это моя тема, значит нужно ее брать», - отметил фигурист.
Со своей стороны, Малинин рассказал журналистам, что футболку с его изображением носит рэпер Снуп Догг, являющийся на Олимпиаде «почетным тренером» сборной США.
«Снуп Догг очень классный. Он в числе моих главных кумиров из числа мировых знаменитостей. У него даже была футболка с моим изображением, это просто шокировало меня. Для меня большая честь познакомиться с ним. Хочу еще раз сказать, что он просто невероятный человек», - сказал фигурист ТАСС.
Ну а главный фурор Малинин произвел 7 февраля. В этот день в ходе короткой программы на командном турнире он исполнил сальто назад, запрещенное с 1976 года и «реабилитированное» лишь с сезона 2024-25. После этого Малинин принес золото олимпийской сборной США, которая с минимальным перевесом (69-68) обошла Японию именно за счет его выступления.
В сети уже называют 21-летнего фигуриста «новым крашем» и вспоминают его корни. Спортсмен появился на свет в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, родившихся на Урале и в Сибири, но в международных соревнованиях выступавших за Узбекистан, а потом уехавших работать в Америку.
Россиянка Аделия Петросян выступит на Олимпиаде-2026 17 февраля (короткая программа) и 19 февраля (произвольная программа).
