Президент истории и статистики спорта Александр Любимов рассказал НСН, что на Олимпиадах всегда встречались бракованные медали, однако в этот раз от итальянцев он другого и не ждал.

У победителей зимней Олимпиады ломаются медали, пишет «Чемпионат». Первой о проблеме сообщила чемпионка США по скоростному спуску Бризи Джонсон (на фото), у которой золотая медаль треснула и разломилась, а лента оторвалась, когда она прыгала от эмоций. Также треснула медаль немецкого биатлониста Юстуса Стрелова. Главный операционный директор Игр Андреа Франчизи уже заявил, что ситуация под контролем, и пообещал решить проблему. Любимов напомнил, что такое происходит не впервые.

«За всю историю спорта всегда были случаи, когда медали оказывались низкого качества на разных соревнованиях. Международный олимпийский комитет достаточно коррумпированная организация. Она одна из самых узнаваемых в мире, поэтому часто бывает, что там на всем экономят, в том числе и на медалях. Самые хорошие медали были как раз на каких-нибудь альтернативных соревнованиях, в том числе на соревнованиях «Дружба-84». Такие прецеденты бывают, возможно, какой-то брак. Предположим, сделали 100 экземпляров, из них может быть 7 штук брака, это же надо проверить», - рассказал он.