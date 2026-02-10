Сэкономили на главном? Почему на Олимпиаде в Италии разваливаются медали
Александр Любимов раскрыл НСН, что МОК очень коррумпирован и экономит вообще на всем, к тому же Олимпиада проходит не в Швейцарии, чтобы ждать от нее качества.
Президент истории и статистики спорта Александр Любимов рассказал НСН, что на Олимпиадах всегда встречались бракованные медали, однако в этот раз от итальянцев он другого и не ждал.
У победителей зимней Олимпиады ломаются медали, пишет «Чемпионат». Первой о проблеме сообщила чемпионка США по скоростному спуску Бризи Джонсон (на фото), у которой золотая медаль треснула и разломилась, а лента оторвалась, когда она прыгала от эмоций. Также треснула медаль немецкого биатлониста Юстуса Стрелова. Главный операционный директор Игр Андреа Франчизи уже заявил, что ситуация под контролем, и пообещал решить проблему. Любимов напомнил, что такое происходит не впервые.
«За всю историю спорта всегда были случаи, когда медали оказывались низкого качества на разных соревнованиях. Международный олимпийский комитет достаточно коррумпированная организация. Она одна из самых узнаваемых в мире, поэтому часто бывает, что там на всем экономят, в том числе и на медалях. Самые хорошие медали были как раз на каких-нибудь альтернативных соревнованиях, в том числе на соревнованиях «Дружба-84». Такие прецеденты бывают, возможно, какой-то брак. Предположим, сделали 100 экземпляров, из них может быть 7 штук брака, это же надо проверить», - рассказал он.
Любимов также отметил, что играет роль и менталитет страны, в которой проходят соревнования.
«Что касается того, что на соревнованиях двух или трех последних Олимпиад медали были не очень хорошего качества, то это можно было предвидеть. У французов, итальянцев это вполне может быть, это же не Швейцария. В Швейцарии и Нидерландах сделали бы все очень четко. На чемпионате мира по футболу такого нет. Там все четко проверяется, потому что нет такого количества медалей. За первое или второе место делается максимум 28-30 медалей, а здесь, предположим, на зимнюю Олимпиаду нужно в 7-8 раз больше», - добавил он.
Олимпийские медали Зимних Игр-2026, которые проходят в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо, изготовлены из переработанного металла, полученного из отходов производства Государственного института монетного двора и полиграфии Италии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
