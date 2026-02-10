Олимпиада-2026: Триумф и неудачи четвертого дня соревнований
Российские спортсмены не смогли пробиться через квалификации 10 февраля, норвежец Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом, фигурист Гуменник дебютирует на ОИ.
Дневная программа четвертого дня Олимпиады-2026 в Италии сложилась неудачно для немногочисленных представителей России на соревнованиях. Все россияне не смогли преодолеть этапы квалификаций в своих видах. Норвежец Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом. Пётр Гуменник представит короткую программу в мужском фигурном катании. Алексей Ягудин откликнулся на жалобы от призеров Игр на качество олимпийских медалей.
НЕ НАШ ДЕНЬ
В лыжном спринте 23-летняя Дарья Непряева пришла к финишу только 36-й. Квалификацию преодолели первые 30 гонщиц. Россиянка проиграла проходному месту около двух с половиной секунд. После дистанции спортсменка призналась, что никак не могла как следует вложиться в толчок.
«Все толчки были поверхностные, в то время как лидеры-девчонки здесь покрупнее и очень сильные. Я на их фоне просто «рахит», — прокомментировала свое выступление Непряева журналистам. Она также рассказала, что в российской женской команде по лыжным гонкам есть спортсменки, которые из зависти не рады ее участию в Олимпиаде в Италии. Непряева – единственная из российских лыжниц получила нейтральный статус, дающий право участвовать в международных стартах.
Неудачно сложился вторник ещё для одного дебютанта Олимпиады от России, 22-летнего Савелия Коростелёва, который едва не выиграл бронзу в скиатлоне 8 февраля, заняв четвертое место. Он пришел в спринте классическим стилем к финишу 32 из 38 участников и также не прошел квалификацию.
Не повезло 10 февраля и российским шорт-трекистам. Алёна Крылова упала в забеге на 500 метров при попытке выйти на вторую позицию. Иван Посашков стал последним в своём забеге на 1000 метров. Судьи применили санкции к конькобежцу после контакта с соперником, усмотрев помеху, и переместили его с третьего на четвертое место.
ВЕЧЕРНИЕ НАДЕЖДЫ
Вечером на Играх выступят еще двое россиян. В санном спорте Дарья Олесик примет участие в 3 и 4 заездах. В фигурном катании в Кортина-д'Ампеццо стартуют соревнования в мужском одиночном разряде. Короткую программу представит чемпион России Пётр Гуменник. Интересно, что билеты на его первое выступление стоят от 280 до 650 евро на официальном портале Игр. Приобрести можно не больше четырех билетов на одни руки. Ранее в фигурном катании на Играх завершился командный турнир. Его выиграла сборная США.
«ЗОЛОТОЙ» НОРВЕЖЕЦ И ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕДАЛЬ США
Прорывным вторник стал для знаменитого норвежского лыжника Йоханнеса Клебо – он стал семикратным олимпийским чемпионом, выиграв золотую медаль в спринте классическим стилем. До этого он побеждал на Играх в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022. Таким образом 29-летний спортсмен приблизился к историческому рекорду по количеству золотых олимпийских наград, который принадлежит его соотечественникам. Лыжники Бьорн Дэли и Марит Бьорген, а также биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален обладатели восьми чемпионских титулов ОИ.
В том же классическом спринте произошло еще одно историческое событие - Бен Огден принёс США первую за полвека медаль в мужских лыжных гонках. 25-летний лыжник финишировал вторым после Клебо. Лыжники-мужчины из США не получали медалей Олимпиады ровно 50 лет. В 1976 году Билл Кох стал серебряным призёром в гонке на дистанции 30 км. У женщин триумф праздновала сборная Швеции – лыжницы королевства заняли весь пьедестал в спринте. Победу одержала Линн Сван.
ТИТУЛ ВАЖНЕЕ
Олимпийский чемпион 2002 года фигурист Алексей Ягудин прокомментировал ситуацию с качеством олимпийских медалей, на которое ранее пожаловались несколько призеров. Титул победителя Игр важнее награды как таковой, заявил он ТАСС. «Моя медаль из Солт-Лейк-Сити сегодня в таком же прекрасном состоянии, как и мое титановое бедро - они почти ровесники», - пошутил спортсмен. По его словам, главное для спортсменов на Олимпиаде завоевать награды. «Важнее звание. Поэтому вопросы качества наград уже не кажутся чем-то принципиальным», - отметил Ягудин.
Медали Игр в Милане и Картина-д'Ампеццо изготовлены из переработанного металла, который получен из отходов производства Государственного института монетного двора и полиграфии Италии. Некоторые призеры соревнований показали, как у них сломалось крепление медали к ленте. На жалобы отреагировал главный операционный директор Андреа Франчизи. Он заверил, что оргкомитет усилит контроль за качеством наград, а также пообещал починить сломавшиеся.
Однако спортсмены жалуются еще и на покрытие подиума в фигурном катании. При награждении в командных соревнованиях американским фигуристам пришлось затачивать коньки. Дело в том, что на пьедестале не было мягкого покрытия, что привело к царапинам и повреждению лезвий. Международный олимпийский комитет пообещал исправить ситуацию.
Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», фигурист Илья Малинин, представляющий на Олимпиаде США, стал третьим в истории Игр фигуристом, который выполнил сальто назад. Этот элемент был запрещён из-за высокой опасности с 1976 года, но в 2024 запрет был снят.
