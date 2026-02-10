Дневная программа четвертого дня Олимпиады-2026 в Италии сложилась неудачно для немногочисленных представителей России на соревнованиях. Все россияне не смогли преодолеть этапы квалификаций в своих видах. Норвежец Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом. Пётр Гуменник представит короткую программу в мужском фигурном катании. Алексей Ягудин откликнулся на жалобы от призеров Игр на качество олимпийских медалей.

НЕ НАШ ДЕНЬ

В лыжном спринте 23-летняя Дарья Непряева пришла к финишу только 36-й. Квалификацию преодолели первые 30 гонщиц. Россиянка проиграла проходному месту около двух с половиной секунд. После дистанции спортсменка призналась, что никак не могла как следует вложиться в толчок.