Итальянский журналист заявил, что мечтает о российском гражданстве

Ранее, в феврале прошлого года, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк информировала, что Лоруссо уже оформил вид на жительство в России.

«Моя большая мечта получить российское гражданство. Я, конечно же, сроднился с жителями Донбасса, в целом с россиянами, и мне бы хотелось официально иметь документ, подтверждающий, что я гражданин России», - сказал Лоруссо РИА Новости.



Журналист поделился глубокими чувствами к стране: он ощущает Россию своей землей и считает российскую нацию близкой себе. Лоруссо с нетерпением ждет момента, когда сможет считать российский флаг своим не только внутренне, но и на официальном уровне.



Лоруссо также сообщил о своих планах — в ближайшее время он намерен подать заявление на получение гражданства Российской Федерации.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал, что иностранные граждане в последнее время все чаще обращаются с просьбами о переселении в Россию.

