Итальянский журналист заявил, что мечтает о российском гражданстве
Итальянский журналист и основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо признался, что мечтает получить российское гражданство.
Ранее, в феврале прошлого года, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк информировала, что Лоруссо уже оформил вид на жительство в России.
«Моя большая мечта получить российское гражданство. Я, конечно же, сроднился с жителями Донбасса, в целом с россиянами, и мне бы хотелось официально иметь документ, подтверждающий, что я гражданин России», - сказал Лоруссо РИА Новости.
Журналист поделился глубокими чувствами к стране: он ощущает Россию своей землей и считает российскую нацию близкой себе. Лоруссо с нетерпением ждет момента, когда сможет считать российский флаг своим не только внутренне, но и на официальном уровне.
Лоруссо также сообщил о своих планах — в ближайшее время он намерен подать заявление на получение гражданства Российской Федерации.
Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал, что иностранные граждане в последнее время все чаще обращаются с просьбами о переселении в Россию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Навес больницы в Томской области обвалился под тяжестью снега
- Около сотни жилых домов остаются без тепла в иркутском Бодайбо
- Между Шанхаем и Владивостоком уже летом начнут курсировать круизные лайнеры
- Итальянский журналист заявил, что мечтает о российском гражданстве
- Лисовец: Интерес Vogue к образу Гуменника отражает позитивное отношение к РФ
- Суд назначил 15 суток мужчинам за блокирование входа в офис Роскомнадзора
- Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью
- МО: За сутки ПВО сбили 8 реактивных снарядов HIMARS
- СМИ: Победителя «Танцев со звездами» Леденева отпустили под подписку о невыезде
- В Большом театре исключили создание ИИ нового стиля музыки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru