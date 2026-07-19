Аргентина и Испания в тумане: Как пройдет финал ЧМ-2026
Накануне сборная Англии обыграла Францию в матче за третье место со счетом 6:4, став бронзовым призером турнира.
Вечером 19 июля в США на стадионе «Метлайф» неподалеку от Нью-Йорка пройдет финал Чемпионата мира по футболу ФИФА-2026. За победу на турнире поборются сборные Испании и Аргентины. В качестве главного арбитра матча выступит Славко Винчич из Словении.
Игра начнется в 22:00 по московскому времени. В России фанаты футбола смогут увидеть встречу в прямом эфире телеканала «Матч ТВ», либо в онлайн-сервисе Okko.
ФИНАЛ ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА?
Однако до этого сообщалось, что финал Чемпионата мира по футболу-2026 могут перенести из-за лесных пожаров в Канаде. При этом 16 июля из-за сильного загрязнения воздуха в Чикаго на 6 октября уже перенесли матч регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткэпс».
Согласно метеорологическим сводкам, дым от канадских лесных пожаров поднял индекс качества воздуха до уровня, считающегося «очень нездоровым», с показателями выше 240 и почти 300 в некоторых частях мегаполиса, передает издание Ole.
В связи с этим власти Чикаго закрыли некоторые общественные места и отменили мероприятия на открытом воздухе, которые невозможно было перенести в помещения. При этом в Вашингтоне ввели «красный» уровень качества воздуха из-за пожаров в Канаде. РИА Новости писало, что смог от бушующих в Канаде лесных пожаров добрался до США, и там мгла заволокла небо над Нью-Йорком и Бостоном.
Отмечается, что на случай, если уровень загрязнения будет представлять опасность для здоровья, ФИФА располагает протоколами для оценки возможных изменений в проведении мероприятия. Но организаторы турнира выразили надежду на то, что смог рассеется и не станет помехой для решающего матча ЧМ-2026.
При этом 18 июля «РЕН ТВ» передавал, что ситуация с задымлением в Нью-Йорке резко обострилась. Корреспондент сообщил, что пелена дыма от канадских пожаров стала более густой, видимость ухудшилась. На погодной карте видно, как черный шлейф тянется от соседней страны и накрывает весь северо-восток США.
«Уровень загрязнения воздуха в 150-160 — уже очень плохо. Сейчас, когда я проснулся, я проверил: 389», - рассказал один из местных жителей.
Известно, что в Канаде продолжаются почти 900 крупных пожаров, из которых более 200 полностью вышли из-под контроля.
Однако издание Bloomberg сообщило, что ФИФА не планирует переносить финал турнира из-за смога в Нью-Йорке и окрестностях. По данным агентства, представители федерации и директор рабочей группы Белого дома по мундиалю Эндрю Джулиани провели неформальные обсуждения в связи с ситуацией.
Днем ранее индекс качества воздуха в Нью-Йорке находился на отметке 166 — «вредно для здоровья». Потом этот показатель улучшился и снизился до 67 — умеренного уровня загрязнения.
При этом врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с НСН допустил, что смог в Нью-Йорке может навредить здоровью футболистов и болельщиков, и загрязнение воздуха может вынудить спортсменов бегать медленнее в финале турнира.
«Экспозиция у спортсменов будет высокая. Когда человек бегает, он дышит полной грудью. Попадание аэрозоля в легкие при дыхании может приводить к бронхитам, ринитам. Нельзя сказать, что будут фатальные последствия. Это было бы возможно, если бы человек вдыхал загрязненный воздух в течение жизни. В рамках матча экспозиция будет короткой, в дальнейшем легкие очистятся. Однако среда будет раздражать дыхательные пути — чем больше человек двигается, тем больше вредных частиц захватывает. Хочешь не хочешь, а бегать будешь медленнее, чтобы меньше с таким воздухом сталкиваться. Не исключаю, что это станет одним из поводов для снижения физической активности, что, конечно, приведет к снижению результатов», - объяснил он.
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО
Между тем, ночью 19 июля состоялся матч за третье место. Игра между Англией и Францией прошла на американском стадионе «Хард Рок» в Майами. Она началась в 00:00 по московскому времени.
Победу со счетом 6:4 одержала сборная Англии. Это первые медали англичан на ЧМ с 1966 года, когда они выиграли главный футбольный турнир.
Сборная Франции заняла четвертое место на ЧМ-2026. На прошлом турнире в Катаре в 2022 году французы завоевали серебро, встретившись в финале с Аргентиной. При этом на турнире 2018 года в России Франция стала чемпионом мира, обыграв сборную Хорватии.
В прошедшей в Майами игре Букайо Сака оформил хет-трик и был признан лучшим игроком встречи. В составе сборной Франции дубль оформил Килиан Мбаппе, который вышел на первое место в гонке бомбардиров ЧМ-2026. Он также стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира и превзошел рекорд Лионеля Месси.
Англичане вышли на поле без Гарри Кейна, но разгромили Францию в первом тайме со счетом 4:0. К 66-й минуте матча разрыв был сокращен до одного гола. Шестой мяч англичане забили на восьмой добавленной минуте.
«Второй тайм игры — это просто нечто. Я был в восторге от увиденного и истинного уровня футболистов обеих команд. И при счете 3:4 французы ведь могли забить и четвертый мяч, но пенальти в их ворота перевернул игру. Я увидел тот футбол, о котором всю жизнь мечтаю. Я получил истинное удовольствие и очень рад, что увидел такую игру. Понимаю, что сборная Франции — совсем не четвертая команда мира. Честно говоря, мне она нравится больше всех. И ведь Дешам (тренер французской сборной Дидье Дешам – прим. НСН) не поставил с первых минут некоторых ведущих игроков. А в перерыве сделал четыре тактические замены, и они все перевернули», - сказал в разговоре с РИА Новости экс-главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий.
ПРОГНОЗЫ НА ФИНАЛ
При этом суперкомпьютер статистической платформы Opta предсказал победу Испании в финале Чемпионата мира-2026. Согласно расчетам, вероятность того, что чемпионами станут испанцы, составляют 56,31%. При этом шансы аргентинцев оцениваются в 43,69%.
Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства в 2022 году в Катаре команда обыграла французов. Всего аргентинцы трижды становились чемпионами мира: также в 1978 и 1986 годах. Аргентина выходила в финал ЧМ шест раз.
В свою очередь сборная Испании пока лишь один раз выиграла ЧМ по футболу — в 2010 году в ЮАР. Сейчас второй финал мундиаля для испанцев. При этом в 2024 году Испания в составе с молодым Ламином Ямалем выиграли Евро, обыграв в финале Англию со счетом 2:1.
Между тем, Валерий Непомнящий в интервью НСН рассказал, что в финале ЧМ-2026 будет поддерживать сборную Аргентины.
«Конечно, буду болеть за Месси, потому что восхищен его игрой. Сборная Аргентины симпатична мне своей неуступчивостью, жаждой борьбы до конца, до самых последних минут. Вначале для меня были фаворитами французы, но сейчас мы уже без них, а в матче против Испании я на стороне сборной Аргентины», - поделился он.
Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков предположил, что Аргентина второй раз подряд выиграет Чемпионат мира по футболу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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