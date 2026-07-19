Аргентина и Испания в тумане: Как пройдет финал ЧМ-2026

Игра начнется в 22:00 по московскому времени. В России фанаты футбола смогут увидеть встречу в прямом эфире телеканала «Матч ТВ», либо в онлайн-сервисе Okko.

ФИНАЛ ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА?

Однако до этого сообщалось, что финал Чемпионата мира по футболу-2026 могут перенести из-за лесных пожаров в Канаде. При этом 16 июля из-за сильного загрязнения воздуха в Чикаго на 6 октября уже перенесли матч регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткэпс».