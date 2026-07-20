СМИ: Подход ФРГ к переговорам с Москвой приобрел более конструктивный характер

По данным издания, в отношении Германии к переговорам с Россией произошел «сдвиг настроения», осуществлялась работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи.

В настоящее время в Берлине обсуждаются различные варианты возможного посредничества в контактах с Москвой. При этом попытки наладить контакты пока не привели к заметным результатам.

Ранее в Берлине прошла большая демонстрация за мир с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

