Губерниев пообещал наказание для Месси за «Мальвинские острова»
Сборная Аргентины по футболу нарушила регламент чемпионатов мира, заявил НСН Дмитрий Губерниев.
Аргентинские футболисты должны понести наказание за то, что вплели в спорт политику, рассказал НСН советник министра спорта России, телеведущий Дмитрий Губерниев.
Сборная Аргентины развернула плакат «Мальвинские острова – это Аргентина» после победы над Англией на чемпионате мира по футболу сразу после финального свистка. Его демонстрация нарушает Кодекс поведения Международной федерации футбола (FIFA), который запрещает лозунги политического характера на стадионах. Губерниев предсказал, чем закончится ситуация для аргентинцев.
«Я думаю, что команда будет наказана в любом случае. Все же говорят, что спорт вне политики, но болельщики сами ее вмешивают. Теперь посмотрим, как отреагирует FIFA. Есть нарушение регламента, значит и должно быть наказание. На финале тоже можно ждать политических заявлений. Я жду плакаты “нет бензиновой спекуляции в России” и “снимите с нас санкции” — может быть все, что угодно. Однако у Испании никогда не было конфликта с Аргентиной ни за Фолклендские, ни за Мальвинские острова, поэтому посмотрим, что могут аргентинцы потребовать у Испании», — поделился он.
Впрочем, FIFA может не наказать сборную Аргентины за политические лозунги до конца чемпионата мира. Такой инсайд сообщила испанская радиостанция COPE. По данным спортивного издания Diario AS, скорее всего, Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) получит штраф.
Ранее экс-футболист сборной России по футболу Александр Мостовой предсказал НСН, что в финале чемпионата мира по футболу сыграет сборная Аргентины.
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