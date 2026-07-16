«Я думаю, что команда будет наказана в любом случае. Все же говорят, что спорт вне политики, но болельщики сами ее вмешивают. Теперь посмотрим, как отреагирует FIFA. Есть нарушение регламента, значит и должно быть наказание. На финале тоже можно ждать политических заявлений. Я жду плакаты “нет бензиновой спекуляции в России” и “снимите с нас санкции” — может быть все, что угодно. Однако у Испании никогда не было конфликта с Аргентиной ни за Фолклендские, ни за Мальвинские острова, поэтому посмотрим, что могут аргентинцы потребовать у Испании», — поделился он.

Впрочем, FIFA может не наказать сборную Аргентины за политические лозунги до конца чемпионата мира. Такой инсайд сообщила испанская радиостанция COPE. По данным спортивного издания Diario AS, скорее всего, Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) получит штраф.

Ранее экс-футболист сборной России по футболу Александр Мостовой предсказал НСН, что в финале чемпионата мира по футболу сыграет сборная Аргентины.

