Беспрозванных: Калининград должен быть готов к провокациям Запада
Калининградская область должна быть готова к провокациям стран Запада, заявил «Ведомостям» глава региона Алексей Беспрозванных.
К заявлениям с угрозами со стороны западных политиков губернатор относится «как к не имеющим под собой сегодня реальной основы, поскольку нужно быть совершенно безумными, чтобы на такой стратегический регион, как Калининградская область, западный форпост России, покуситься». Беспрозванных считает это неадекватным поведением. Он не исключил провокации относительно энергоинфраструктуры региона.
Глава региона напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин собирал оперативное совещание с членами Совета безопасности по поводу Калининградской области: «Не могу делиться подробностями, но скажу одно: я еще раз убедился, что мы под надежной защитой».
Вооруженные силы РФ, размещённые в Калининградской области способны защитить регион и уничтожить любого противника в случае угрозы, заявил член комитета Госдумы по обороне, депутат от Калининградской области Андрей Колесник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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