Инсайдеры назвали Зидана новым главным тренером сборной Франции по футболу
Матч за третье место на чемпионате мира 2026 года станет последним для главного тренера сборной Франции по футболу Дидье Дешама. Как сообщает RT, об этом заявил известный инсайдер Фабрицио Романо.
По его словам, новым главным тренером французской национальной команды станет экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан
«Период Дешама... близится к завершению... Последний матч за третье/четвёртое место... и начнётся эра Зидана!» — написал Романо в своих соцсетях.
Инсайдер Николо Скира, в свою очередь, указал, что контракт 54-летнего Зидана со сборной Франции будет рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года.
Ранее сборная Испании по футболу со счётом 2:0 победила Францию в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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