Инсайдеры назвали Зидана новым главным тренером сборной Франции по футболу

По его словам, новым главным тренером французской национальной команды станет экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан

«Период Дешама... близится к завершению... Последний матч за третье/четвёртое место... и начнётся эра Зидана!» — написал Романо в своих соцсетях.

Инсайдер Николо Скира, в свою очередь, указал, что контракт 54-летнего Зидана со сборной Франции будет рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года.

Ранее сборная Испании по футболу со счётом 2:0 победила Францию в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

