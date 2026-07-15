«Раздавленная Франция!»: Мбаппе вслед за Роналду вылетел с ЧМ-2026
Испания вновь не пропустила на ЧМ, болельщики шутят про День взятия Бастилии, а Англия готовится к мести Аргентине за «руку Бога» Марадоны.
Сборная Франции по футболу не смогла выйти в финал чемпионата мира-2026, уступив в полуфинале Испании. Таким образом, вслед за Неймаром и Криштиану Роналду ЧМ покинул еще один из самых медийных игроков, Килиан Мбаппе. На этом фоне в интернете бурную активность развели хейтеры лидера сборной Аргентины Лео Месси, которого сегодня попытаются остановить англичане.
ДЕНЬ ВЗЯТИЯ БАСТИЛИИ: «РАЗДАВЛЕННАЯ ФРАНЦИЯ»
Сборная Франции считалась чуть ли не главным фаворитом ЧМ-2026, учитывая не самую убедительную игру Аргентины, Испании, Англии и уже вылетевших Бразилии и Германии. Многие грезили повторением финала ЧМ-2022: Аргентина против Франции, предвкушая противостояние Лионеля Месси с Килианом Мбаппе, но эти планы перечеркнули испанцы.
В день взятия Бастилии, 14 июля, сборная Испании уверенно обыграла французов со счетом 2:0 и вышла в финал. Первый гол был забит в середине первого тайма Микелем Оярсабалем с пенальти, который «привез» Люка Динь, вместо удара по мячу отвесивший «пендель» в штрафной площадке Ламину Ямалю. В начале второго тайма счет удвоил после красивой «стеночки» Педро Порро и тут же Ямаль забил третий гол, но его не засчитал из-за положения «вне игры» судья из Сальвадора, к которому по этой игре в целом больших вопросов не было.
Сборная Испании до этой игры пропустила на ЧМ лишь один мяч. Французам также не удалось «вскрыть» ее ворота, несмотря на несколько авантюрную игру голкипера Унаи Симона, частенько выбегавшего далеко из ворот. Мбаппе и компания не создали за игру ни одного 100-процентного момента. Последний шанс перевернуть игру был у французов в концовке матча, однако Мбаппе «запорол» опасный штрафной, ударив намного выше ворот, а потом еще и зачем-то пнул ногой вратаря соперников.
После финального свистка СМИ запестрели заголовками о провале и беспомощности «раздавленной» Франции, болельщики иронизировали, что произошло фиаско в День взятия Бастилии, а соцсети наполнили мемы и ИИ-видео о новых беспорядках в Париже и шутки о происхождении игроков сборной Франции. При этом эксперты констатировали, что дело не в французах, а в испанцах, которые показали очень хорошую игру.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после матча заявил, что «не хочет быть нытиком», но его смутило судейство. При этом он признал, что «Испания полностью контролировала игру». Ранее Дешам анонсировал уход после ЧМ из команды, которой он руководил 14 лет. СМИ пишут, что его сменит на посту главного тренера французов легендарный Зинедин Зидан.
На момент выхода материала сообщений о крупных беспорядках во Франции не было. Ночью полицейские покинули центр Парижа. Судя по всему, хулиганы выдохлись, устроив накануне Дня взятия Бастилии беспорядки в 140 городах.
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой объяснил поражение Франции тем, что любую схему и тактику может сломать одна фатальная ошибка.
«Что мог сделать Дешам, если левый защитник Динь-Динь динь-динил Ямалю? Вот и всё. Из этого и складывается футбол — из элементарных ошибок каких-то. Они были, есть и будут всегда. Так что Испания — молодцы, этим воспользовались, а хвалёная Франция из-за грубейшей ошибки поедет домой», - заявил Мостовой в своем Telegram-канале «Царь».
Ну а известный комментатор Дмитрий Губерниев разочаровал своих подписчиков, не придумав ничего оригинальнее эпитета «поленушки» в адрес лидеров проигравшей команды. Еще одним разочарованием для болельщиков стало то, что игру показывали не на бесплатном канале «Матч ТВ», а по подписке в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
ХЕЙТ МЕССИ И МЕСТЬ АНГЛИИ
В другом полуфинале ЧМ-2026 сыграют сегодня вечером сборные Аргентины и Англии. Перед этим матчем появилась петиция с требованием отстранить аргентинцев от чемпионата мира, под которой подписались уже больше 8 млн человек. Эти болельщики указывают на якобы предвзятое судейство в адрес действующих чемпионов мира и их лидера Лео Месси.
«Очевидно, что ФИФА и судьи не беспристрастны в отношении Лионеля Месси и сборной Аргентины. Почему остальной мир должен соревноваться, если победителя уже назначили? Выкиньте Аргентину из чемпионата мира и дайте всем остальным равные шансы», - пишут авторы петиции.
На этом фоне уже появились шутки о том, что «прекрасно разбирающийся в футболе» глава Белого дома Дональд Трамп может заменить аргентинцев сборной США.
В Англии же перед этой игрой вспоминают «руку Бога» легендарного аргентинца Диего Марадоны, с помощью которой он забил гол англичанам в четвертьфинале ЧМ-1986 (матч закончился победой Аргентины со счетом 2:1).
«Я в той игре забил гол, о котором никто не помнит, но «рука Бога» Диего была первым голом. Во втором тайме он забил, вероятно, величайший гол в своей карьере - если учесть важность игры и всё остальное, это был выдающийся подвиг гения. В конце концов мы собрались и почти сравняли счёт, но, к сожалению, они одержали победу. Надеюсь, теперь мы сможем отомстить, – сказал перед игрой знаменитый форвард сборной Англии Гари Линекер.
Главный тренер сборной Англии, немец Томас Тухель перед полуфиналом пообещал, что найдет способ борьбы с Месси, признав при этом, что того невозможно «остановить на 100%. Ну а болельщики англичан уже выпустили футболки с надписью 1966-2026, указывая на год, когда их сборная стала чемпионом мира.
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