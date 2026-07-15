ДЕНЬ ВЗЯТИЯ БАСТИЛИИ: «РАЗДАВЛЕННАЯ ФРАНЦИЯ»

Сборная Франции считалась чуть ли не главным фаворитом ЧМ-2026, учитывая не самую убедительную игру Аргентины, Испании, Англии и уже вылетевших Бразилии и Германии. Многие грезили повторением финала ЧМ-2022: Аргентина против Франции, предвкушая противостояние Лионеля Месси с Килианом Мбаппе, но эти планы перечеркнули испанцы.

В день взятия Бастилии, 14 июля, сборная Испании уверенно обыграла французов со счетом 2:0 и вышла в финал. Первый гол был забит в середине первого тайма Микелем Оярсабалем с пенальти, который «привез» Люка Динь, вместо удара по мячу отвесивший «пендель» в штрафной площадке Ламину Ямалю. В начале второго тайма счет удвоил после красивой «стеночки» Педро Порро и тут же Ямаль забил третий гол, но его не засчитал из-за положения «вне игры» судья из Сальвадора, к которому по этой игре в целом больших вопросов не было.

Сборная Испании до этой игры пропустила на ЧМ лишь один мяч. Французам также не удалось «вскрыть» ее ворота, несмотря на несколько авантюрную игру голкипера Унаи Симона, частенько выбегавшего далеко из ворот. Мбаппе и компания не создали за игру ни одного 100-процентного момента. Последний шанс перевернуть игру был у французов в концовке матча, однако Мбаппе «запорол» опасный штрафной, ударив намного выше ворот, а потом еще и зачем-то пнул ногой вратаря соперников.

После финального свистка СМИ запестрели заголовками о провале и беспомощности «раздавленной» Франции, болельщики иронизировали, что произошло фиаско в День взятия Бастилии, а соцсети наполнили мемы и ИИ-видео о новых беспорядках в Париже и шутки о происхождении игроков сборной Франции. При этом эксперты констатировали, что дело не в французах, а в испанцах, которые показали очень хорошую игру.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после матча заявил, что «не хочет быть нытиком», но его смутило судейство. При этом он признал, что «Испания полностью контролировала игру». Ранее Дешам анонсировал уход после ЧМ из команды, которой он руководил 14 лет. СМИ пишут, что его сменит на посту главного тренера французов легендарный Зинедин Зидан.

На момент выхода материала сообщений о крупных беспорядках во Франции не было. Ночью полицейские покинули центр Парижа. Судя по всему, хулиганы выдохлись, устроив накануне Дня взятия Бастилии беспорядки в 140 городах.

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой объяснил поражение Франции тем, что любую схему и тактику может сломать одна фатальная ошибка.

«Что мог сделать Дешам, если левый защитник Динь-Динь динь-динил Ямалю? Вот и всё. Из этого и складывается футбол — из элементарных ошибок каких-то. Они были, есть и будут всегда. Так что Испания — молодцы, этим воспользовались, а хвалёная Франция из-за грубейшей ошибки поедет домой», - заявил Мостовой в своем Telegram-канале «Царь».

Ну а известный комментатор Дмитрий Губерниев разочаровал своих подписчиков, не придумав ничего оригинальнее эпитета «поленушки» в адрес лидеров проигравшей команды. Еще одним разочарованием для болельщиков стало то, что игру показывали не на бесплатном канале «Матч ТВ», а по подписке в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».