Инфантино: ФИФА может рассмотреть расширение чемпионата мира до 64 сборных

По словам Инфантино, при организации главного футбольного турнира планеты необходимо учитывать интересы всего мирового сообщества, а не только Европы и Южной Америки. Глава организации выразил убеждение, что каждая страна должна получить реальный шанс воплотить свою мечту и выступить на мировом первенстве.

В этом году число участников турнира уже увеличено с 32 до 48. Это позволило значительно расширить географию соревнований и добавило в расписание 40 дополнительных матчей, доведя общее количество игр до 104. Сам чемпионат мира, матчи которого принимают США, Мексика и Канада, стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.

Ранее стали известны все полуфиналисты ЧМ-2026 - Испания, Франция, Аргентина и Англия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».