СМИ: Доходы ФИФА от проведения ЧМ-2026 превысят 15 млрд долларов

Изначально федерация прогнозировала выручку на уровне 11 млрд долларов, однако итоговые показатели были существенно пересмотрены в сторону увеличения. Основной вклад в этот рост внесли продажи билетов, включая комиссионные отчисления ФИФА на вторичном рынке, где организация получает процент как с покупателей, так и с продавцов.

ЧМ-2026 впервые в истории проходит с участием 48 национальных сборных на территорию сразу трех стран. Завершится турнир сегодня, 19 июля, финальным матчем между сборными Испании и Аргентины.

Накануне сборная Англии в матче за третье место обыграла сборную Франции со счетом 6:4, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».