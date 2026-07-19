СМИ: Доходы ФИФА от проведения ЧМ-2026 превысят 15 млрд долларов
Доходы ФИФА от чемпионата мира по футболу 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике, превысят 15 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Telegraph.
Изначально федерация прогнозировала выручку на уровне 11 млрд долларов, однако итоговые показатели были существенно пересмотрены в сторону увеличения. Основной вклад в этот рост внесли продажи билетов, включая комиссионные отчисления ФИФА на вторичном рынке, где организация получает процент как с покупателей, так и с продавцов.
ЧМ-2026 впервые в истории проходит с участием 48 национальных сборных на территорию сразу трех стран. Завершится турнир сегодня, 19 июля, финальным матчем между сборными Испании и Аргентины.
Накануне сборная Англии в матче за третье место обыграла сборную Франции со счетом 6:4, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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