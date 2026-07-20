ВОЗ обновила рекомендации по профилактике деменции
Всемирная организация здравоохранения представила новые рекомендации по профилактике деменции.
Это произошло впервые с 2019 года. Эксперты не советуют принимать витамины B, E и омега-3 без подтвержденного дефицита из-за неочевидной пользы. По данным организации, деменция является седьмой по значимости причиной смерти и одной из основных причин инвалидности и иждивенчества среди пожилых людей на Земле. Во всем мире насчитывается около 57 млн человек с деменцией. Самая распространенная форма этого заболевания — болезнь Альцгеймера.
Почти половину случаев деменции можно потенциально предотвратить или отсрочить, если снизить зависящие от человека факторы риска, такие как употребление алкоголя, курение, социальная изоляция, низкая физическая активность и вдыхание загрязненного воздуха. Положительно влияют на здоровье сбалансированное питание, включающее фрукты, овощи и орехи, а также ограничение потребления красного мяса и сладостей.
Неправильно создавать для пожилых людей отдельную игровую платформу, так как те же Counter‑Strike и Dota отлично тренируют реакцию и другие функции мозга у пенсионеров. Об этом НСН рассказала отечественный исследователь цифровых видов спорта Елена Скаржинская.
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