Путин выразил благодарность руководству и народу КНДР за помощь в спецоперации

Это произошло на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Подвиги корейских военных, которые помогали нашим военным, никогда не забудут в нашей стране и что они отмечены государственными наградами», - привел слова главы государства его пресс-секретарь.

Песков отметил, что Путин в начале встречи дал высокую оценку двусторонним отношениям Москвы и Пхеньяна. После этого он передал самые теплые приветы председателю государственных дел страны Ким Чен Ыну.

Ранее Ким Чен Ын открыл улицу в честь освобождавших Курскую область бойцов из КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

