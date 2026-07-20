Путин выразил благодарность руководству и народу КНДР за помощь в спецоперации
Российский президент Владимир Путин еще раз поблагодарил руководство и народ КНДР за помощь в проведении специальной военной операции, сообщают «Известия».
Это произошло на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Подвиги корейских военных, которые помогали нашим военным, никогда не забудут в нашей стране и что они отмечены государственными наградами», - привел слова главы государства его пресс-секретарь.
Песков отметил, что Путин в начале встречи дал высокую оценку двусторонним отношениям Москвы и Пхеньяна. После этого он передал самые теплые приветы председателю государственных дел страны Ким Чен Ыну.
Ранее Ким Чен Ын открыл улицу в честь освобождавших Курскую область бойцов из КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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