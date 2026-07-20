На фоне оттока средств банки повышают ставки по вкладам

В мае этот показатель составил 550 млрд руб. Повышение коснулось в основном новых клиентов или средств, которые не размещались в банке в течение последнего года. Банк «ДОМ.РФ» поднял ставки на 0,7 п. п., «Газпромбанк» и «Совкомбанк» — на 0,1–0,6 п. п., «Альфа-банк» запустил вклад под 20% годовых при открытии в офисах.

Решение связано с решением Центробанка снизить ключевую ставку только на 0,25 п. п. 19 июня, что оказалось менее существенным, чем ожидал рынок. Это усилило конкуренцию за вкладчика. По данным регулятора, в первой декаде июля максимальная ставка в топ-10 банков впервые с декабря 2025 года выросла — на 0,04 п. п., до 12,79% годовых.

Короткие вклады банкиры называют гибким инструментом: они улучшают ликвидность и привлекают новых клиентов, не удорожая весь портфель. При этом клиенты стали мобильнее и переходят между банками в поисках лучших условий, а также проявляют интерес к инвестиционным продуктам и недвижимости вместо вкладов.

Рост ставок крупнейших банков по трехмесячным вкладам связан с их популярностью среди населения во времена неопределенности, объяснил в интервью НСН финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев.

