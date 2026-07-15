Во время чемпионата мира по футболу 2026 года россияне существенно нарастили траты на пиво. По данным экспертов системы маркировки «Честный знак», с 11 июня болельщики потратили на пенный напиток около 121,7 млрд рублей, а объём потребления достиг порядка 681,7 млн литров. При этом мундиаль ещё продолжается, а показатели уже превзошли уровень Евро‑2024. Как сообщает издание Shot, во время ЧМ‑2026 объём потребления пива оказался на 19% выше, чем в период чемпионата Европы 2024 года.

«Каждое подобное мероприятие притягивает огромное количество людей в бары, которые его транслируют. Это не особо отражается на ресторанном бизнесе. Если бы участвовала Россия, то рестораны старались бы транслировать такие мероприятия. Это интересно определённой аудитории. Рестораны не очень любят её, потому что люди просто пьют пиво и едят снеки. Ресторану такие посетители мешают. А для баров это как раз профильная публика — они на этом зарабатывают. Это не тема ресторанного бизнеса. Это история баров и пабов: очень ограниченное количество заведений, много не заработать с фанатов. Кроме того, они отпугивают тех гостей, которые пришли именно в ресторан», — сказал собеседник НСН.

Ранее доцент Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский сказал НСН, что российский пивной рынок вряд ли сможет быстро восстановиться после рухнувшего спроса, однако о долгосрочном падении говорить пока рано.

