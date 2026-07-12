Прогнозы сбылись? Стали известны все полуфиналисты ЧМ-2026

КТО В ПОЛУФИНАЛЕ?

По итогам игр 1/4 финала Чемпионата мира по футболу-2026 в полуфинал турнира вышли сборные Испании, Франции, Англии и Аргентины. Действующий чемпион мира стал последним участником 1/2 финала.

Сборная Аргентины победила команду Швейцарии в дополнительное время со счетом 3:1. Встреча состоялась в Канзас-Сити в США рано утром по московскому времени 12 июля.

В полуфинале команды сыграют в следующих парах: Франция—Испания, Аргентина—Англия, передает RT. Матчи состоятся в США 14 и 15 июля соответственно. Игры начнутся в 22:00 по московскому времени. Проигравшие в парах встретятся в матче за третье место. Он пройдет 19 июля, как и финал ЧМ-2026.