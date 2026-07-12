Прогнозы сбылись? Стали известны все полуфиналисты ЧМ-2026
За возможность выйти в финал турнира поборются сборные Испании, Франции, Аргентины и Англии.
12 июля завершилась стадия 1/4 финала Чемпионата мир по футболу ФИФА-2026. В полуфинал прошли четыре команды, в том числе действующий чемпион мира — сборная Аргентины. Всего в этом турнире впервые приняли участие сразу 48 команд. ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Оставшиеся игры состоятся на американских стадионах.
КТО В ПОЛУФИНАЛЕ?
По итогам игр 1/4 финала Чемпионата мира по футболу-2026 в полуфинал турнира вышли сборные Испании, Франции, Англии и Аргентины. Действующий чемпион мира стал последним участником 1/2 финала.
Сборная Аргентины победила команду Швейцарии в дополнительное время со счетом 3:1. Встреча состоялась в Канзас-Сити в США рано утром по московскому времени 12 июля.
В полуфинале команды сыграют в следующих парах: Франция—Испания, Аргентина—Англия, передает RT. Матчи состоятся в США 14 и 15 июля соответственно. Игры начнутся в 22:00 по московскому времени. Проигравшие в парах встретятся в матче за третье место. Он пройдет 19 июля, как и финал ЧМ-2026.
Финальная игра турнира состоится на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде в американском штате Нью-Джерси. Не исключено, что на нем вновь встретятся сборные Франции и Аргентины, как это было в 2022 году на турнире в Катаре.
В полуфинал чемпионата, кроме команды Швейцарии, также не прошли сборные Марокко, Бельгии и Норвегии. Кстати, на текущем турнире швейцарцы под руководством бывшего главного тренера московского «Спартака» Мурата Якина добились лучшего результата на мировых ЧМ с 1954 года. В 1934 и 1938 годах они доходили до 1/2 финала.
Но, например, сборная Марокко ухудшила свои показатели с прошлого турнира. В 2022 году в Катаре эта команда заняла четвертое место. На текущем турнире они тоже были одними из фаворитов, однако дальше стадии 1/4 финала не прошли.
ПРОГНОЗЫ СБЫЛИСЬ?
9 июля, после начала стадии четвертьфинала Чемпионата мира по футболу, суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на выход в полуфинал турнира. Так, на сайте проекта было указано, что наибольшими шансами обладает сборная Франции (73,9%), а наименьшими — ее соперник по четвертьфиналу команда Марокко (26,1%).
Самым конкурентным противостоянием суперкомпьютер посчитал пару Англия — Норвегия, где шансы распределились как 62% против 38% в пользу англичан.
В свою очередь экс-футболист сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с НСН дал «царский» прогноз на финал ЧМ-2026.
«Своих фаворитов — Францию, Испанию и Аргентину, я не меняю, но, к сожалению, многие будут пересекаться. Почему бы не повториться финалу прошлого чемпионата мира Франция—Аргентина? Гений Лионеля Месси мы прекрасно видели в игре с Египтом. Он должен получить награду за все его старания и за все, что сделал для мирового футбола», - сказал он.
Ранее экс-нападающий сборной РФ по футболу Дмитрий Булыкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что европейский футбол должен превосходить латиноамериканский, потому среди его фаворитов на Чемпионате мира по футболу — сборные Франции, Испании и Португалии.
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