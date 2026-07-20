Трамп заявил о планах нового британского премьера нарастить добычу нефти в Северном море
Американский лидер Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что новый глава правительства Великобритании Энди Бернэма планирует нарастить добычу нефти в Северном море.
По словам президента США, благодаря этому Лондон перестанет быть «нищей катастрофой». Трамп указал, что «это один из крупнейших источников высококачественной нефти на Земле», а запасов хватит на сотни лет, что «превратит Соединенное Королевство из нищей катастрофы в одну из самых богатых стран мира».
Политик назвал «нелепым», что Британия закупает нефть за миллиарды долларов у Норвегии, «которую та получает из менее ценной части Северного моря».
Новым лидером Лейбористской партии Великобритании стал экс-мэр Большого Манчестера Энди Бёрнэм. Он заедет на Даунинг-стрит 20 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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