По данным издания, несмотря на применение беспилотников, Украина беззащитна перед волнами российских ударов баллистическими ракетами. Кроме того, в «коалиции желающих» заметен раскол — глава правительства Болгарии Румен Радев отказался в ней участвовать, а со стороны Польши до сих пор не последовало подтверждения присоединения к коалиции по противоракетной обороне.

Помимо этого, скоро свой пост должны покинуть глава Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Также приближаются выборы в нескольких европейских странах, и преемники европейских глав могут отказаться поддерживать Украину. По этой причине ближайшие месяцы станут критическими для Киева.

Ранее в Госдуме назвали причины выхода Болгарии из коалиции по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

