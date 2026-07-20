СМИ: Киев может лишиться поддержки после выборов в Европе
Наступает решающая фаза конфликта вокруг Украины, так как в ближайшее время Киев может лишиться поддержки из-за предстоящих выборов в Европе, сообщает Welt.
По данным издания, несмотря на применение беспилотников, Украина беззащитна перед волнами российских ударов баллистическими ракетами. Кроме того, в «коалиции желающих» заметен раскол — глава правительства Болгарии Румен Радев отказался в ней участвовать, а со стороны Польши до сих пор не последовало подтверждения присоединения к коалиции по противоракетной обороне.
Помимо этого, скоро свой пост должны покинуть глава Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Также приближаются выборы в нескольких европейских странах, и преемники европейских глав могут отказаться поддерживать Украину. По этой причине ближайшие месяцы станут критическими для Киева.
Ранее в Госдуме назвали причины выхода Болгарии из коалиции по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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