Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года, сообщают «Известия».

Аргентина не нанесла ударов по воротам Испании за 1-й тайм в финале ЧМ

Данного результата спортсмен добился после завершения финального матча между командами Аргентины и Испании. В восьми матчах на счету француза 10 голов.

Его ближайшим преследователем стал аргентинский форвард Лионель Месси, который забил девять раз, но не отличился в финальном матче.

Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0. Победный год на 106 минуте игры забил Ферран Торрес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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