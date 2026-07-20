Из-за дефицита бензина на АЗС дорожает газомоторное топливо
В России на фоне дефицита бензина начало дорожать газомоторное топливо, сообщают «Известия».
За первую половину июля стоимость сжиженного углеводородного газа на автозаправочных станциях в среднем по стране выросла на 12% по сравнению с июнем. В Москве литр пропан-бутановой смеси стоит 35–40 рублей, в отдельных регионах стоимость достигает 100 рублей.
Основная причина подорожания - увеличение спроса: дефицит бензина привел к тому, что владельцы автомобилей стали активнее переходить на газ. Это, в свою очередь, спровоцировало рост как розничных, так и оптовых цен на СУГ. По словам экспертов, дефицита этого топлива не ожидается. Внутренний рынок полностью обеспечен, а экспорт в последнее время сокращается, поскольку поставки внутри страны стали выгоднее.
На фоне проблем с топливом спрос на установку газобаллонного оборудования за последние два месяца вырос на треть. Очереди в официальные сервисы с полной сертификацией растянулись на несколько месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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