Кадровый голод: В России придумывают, как восполнить дефицит IT-специалистов

При этом не все в России считают, что стране необходимы такие «герои». Например, российский хакер Александр Варской в эфире НСН отметил, что в страну не следует привлекать иностранных IT-специалистов, иначе возникнет их переизбыток, как с экономистами и юристами в 90-е годы.

«Также могут нанять иностранного айтишника, а он окажется шпионом. Такое уже было. В жанре довольно развлекательной и расслабленной кибервойны ребята из Украины стырили базу "Яндекс. Еды" и разместили ее», - сообщил он.

Безусловно, открытие дверей для айтишников-иностранцев обусловлено массовым отъездом российских специалистов. В целом об оттоке российских работников IT-сферы из страны говорят уже давно. Эта тема начала подниматься почти сразу после начала спецоперации на Украине. В качестве причины для их отъезда чаще всего называют боязнь потерять работу на фоне санкций.