Кадровый голод: В России придумывают, как восполнить дефицит IT-специалистов
Несмотря на открытые двери и привлекательные условия, еще не все российские IT-специалисты вернулись на родину.
В России всячески пытаются удержать уезжающих IT-специалистов, предоставляя им льготную ипотеку, новые возможности для работы и даже отсрочку от армии. Многие из них уже возвращаются, однако в стране до сих пор чувствуется их дефицит.
Ранее заместитель главы МВД России Игорь Зубов заявил о нехватке около 170 тысяч IT-специалистов в стране из-за санкций.
Операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что в России наблюдается дефицит айтишников.
«Кадровый голод ощущается у IT-компаний, которые начинают заниматься импортозамещением и создавать продукты для российского рынка с нуля. После начала всех этих событий очень большое количество разработчиков просто уехало одним днем, продолжая работать на российских проектах. При этом многие вернулись уже, поскольку они уезжали временно, а российские компании это особо не приветствовали. Тот же самый "Сбербанк" блокировал доступ к своим внутренним ресурсам, если IT-специалисты находились вне России», - объяснил он.
В связи с ощущением дефицита на рынке IT-специалистов 15 июня Госдума уже даже приняла закон о праве получения вида на жительство в РФ в упрощенном порядке для иностранных айтишников и членов их семей без получения разрешения на временное проживание.
При этом не все в России считают, что стране необходимы такие «герои». Например, российский хакер Александр Варской в эфире НСН отметил, что в страну не следует привлекать иностранных IT-специалистов, иначе возникнет их переизбыток, как с экономистами и юристами в 90-е годы.
«Также могут нанять иностранного айтишника, а он окажется шпионом. Такое уже было. В жанре довольно развлекательной и расслабленной кибервойны ребята из Украины стырили базу "Яндекс. Еды" и разместили ее», - сообщил он.
Безусловно, открытие дверей для айтишников-иностранцев обусловлено массовым отъездом российских специалистов. В целом об оттоке российских работников IT-сферы из страны говорят уже давно. Эта тема начала подниматься почти сразу после начала спецоперации на Украине. В качестве причины для их отъезда чаще всего называют боязнь потерять работу на фоне санкций.
При этом в России их всячески стараются поддержать или же переманивать обратно. Первой мерой для сдерживания IT-специалистов стало то, что правительство утвердило правила предоставления отсрочки от службы в армии. Теперь она предоставляется молодым людям в возрасте до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее одного года. До этого вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заверил, что правительство не будет препятствовать выезду IT-специалистов из России за границу.
Дальше последовали и экономические меры. Так, сначала правительство объявило о запуске льготной ипотеки под 5% годовых для IT-специалистов, а позже в Минцифры допустили снижение ставки даже до 1%. Замглавы Минцифры России Максим Паршин сообщил, что банки уже предлагают ставку в 4%, а в некоторых регионах наблюдается снижение и до 2%.
Вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев поддерживает такую идею. В пресс-центре НСН он объяснил, зачем нужны избыточно привлекательные условия для IT- специалистов.
«Это правильно, потому что отток специалистов будет дорого нам стоить. Обучение такого специалиста в вузе занимает шесть лет, за шесть лет много утечет. Нужны избыточно привлекательные условия, также для учителей, врачей и так далее», - заметил он.
Однако не все в стране так «доброжелательно» относятся к бегущим с корабля. После начала массового оттока IT-специалистов из России глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что страну покинули «табуны айтишников».
«Проблема была довольно массовой в конце февраля - начале марта, когда "табуны" айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались», - передает ее слова информационное агентство РИА Новости.
При этом Касперская рассказала, что многие уехавшие специалисты не стали увольняться, что, по ее мнению, говорит об их возможном возвращении в Россию.
Их возвращения ждет и президент онлайн-платформы по поиску работы SuperJob Алексей Захаров. В пресс-центре НСН он призвал не считать уехавших программистов предателями.
«Это люди, которые испугались чего-то. Нам достаточно внешних врагов, нам главное не плодить врагов среди наших граждан. Люди уехали, но пошел и обратный поток, потому что цены в Армении, Грузии сейчас другие, потому что приехало большое количество людей. А уедут они потом по другим причинам или нет – не дай бог», - заметил он.
На пресс-конференции в НСН основатель SuperJob также рассказал, в какие страны в основном уезжают российские айтишники.
«Все страны ведут борьбу за мозги – Китай, Вьетнам, США, Австрия и так далее. Здесь у нас недостаток просто дичайший, именно это и позволяет им уехать или работать не на Россию», - отметил он.
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О возвращении большинства (85%) уезжавших из России IT-специалистов говорил и премьер-министр страны Михаил Мишустин. Однако генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН усомнился в таких данных.
«Многим иностранным компаниям было легче перевезти качественные кадры в ОАЭ, Европу, другие страны. Я эти данные не проверял - подтвердить или опровергнуть не могу. Думаю, что это информация обо всех вернувшихся, а не только об айтишниках. Люди возвращаются, потому что уезжали второпях, но время прошло, и часть из них поняли, что могут там не прижиться», - предположил он.
В то же время за период санкционного давления изменилась и сама IT-сфера России. Александр Крюков беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что в РФ в этой отрасли сократились зарплаты и наблюдается дефицит кадров, однако ситуация начала исправляться.
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«Связано это с тем, что те ребята, которые зарабатывали много денег на международных стартапах, открыли юрлица и ИП за рубежом и больше в эту выборку не попадают. Очень много разработчиков вышло на рынок, потому что огромные интеграторы типа EPAM, "Сбербанк" сокращают свои инновационные отделы. При этом активизировались около государственные проекты, которые начали заниматься импортозамещением. Вырос спрос на разработчиков в этом направлении, на разработку своих информационных систем, которые должны заменить прежние», - сообщил он.
Ранее пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о подготовке ограничений на выезд из страны IT-специалистов.
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