Песков опроверг сообщения о подготовке ограничений на выезд IT-специалистов
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «уткой» сообщения о подготовке ограничений на выезд из страны IT-специалистов, передает ТАСС.
По словам Пескова, подобных законопроектов нет и не может быть, так как это бы нарушало конституционные права россиян.
При этом он напомнил о мерах поддержки сотрудников этой отрасли.
Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении IT-компаний от плановых проверок на три года.
При этом Владимир Путин накануне подписал указ, вводящий целый ряд мер по поддержке российской сферы информационных технологий. В соответствии с указом президента, на три года все они будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от многочисленных проверок различных инстанций. Всем организациям этой отрасли будут предоставляться кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%.
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