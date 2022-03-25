Песков опроверг сообщения о подготовке ограничений на выезд IT-специалистов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «уткой» сообщения о подготовке ограничений на выезд из страны IT-специалистов, передает ТАСС.

По словам Пескова, подобных законопроектов нет и не может быть, так как это бы нарушало конституционные права россиян.

При этом он напомнил о мерах поддержки сотрудников этой отрасли.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении IT-компаний от плановых проверок на три года.

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При этом Владимир Путин накануне подписал указ, вводящий целый ряд мер по поддержке российской сферы информационных технологий. В соответствии с указом президента, на три года все они будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от многочисленных проверок различных инстанций. Всем организациям этой отрасли будут предоставляться кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:It-специалистыДмитрий Песков
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