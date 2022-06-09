«Импортозамещение вместо стартапов»: Российская IT-отрасль трансформировалась на фоне санкций
Дефицит кадров ощущается у IT-компаний, делающих с нуля продукты для российского рынка, при этом спрос на стартаперов упал, сказал в эфире НСН Александр Крюков.
В России сократились зарплаты в сфере IT и наблюдается дефицит кадров, однако ситуация начала исправляться, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков.
«На внутреннем российском рынке зарплаты упали. Если посмотреть аналитику, за последние три месяца зарплаты снизились у всех IT-специалистов, связано это с тем, что те ребята, которые зарабатывали много денег на международных стартапах, открыли юрлица и ИП за рубежом и больше в эту выборку не попадают. Очень много разработчиков вышло на рынок, потому что огромные интеграторы типа EPAM, "Сбербанк" сокращают свои инновационные отделы. Если раньше у них были большие зарплаты, то сейчас они вышли на рынок и готовы получать меньше. На некоторых специализациях зарплаты сократились на 10% по сравнению с февральскими», - сказал Крюков.
По его словам, с отъездом за рубеж разработчиков международных стартапов изменилась структура спроса на IT-специалистов.
«До начала спецоперации в России было очень много стартапов, которые набирали разработчиков для международных систем и построения международных продуктов. После ее начала все эти компании релоцировались, открыли счета в Казахстане, Армении и других лояльных к России странах. Поэтому спрос на таких разработчиков современных систем подупал. При этом активизировались окологосударственные проекты, которые начали заниматься импортозамещением. Вырос спрос на разработчиков в этом направлении, на разработку своих информационных систем, которые должны заменить прежние», - отметил операционный директор RecruitIT.
В качестве примера он привел ситуацию в «Аэрофлоте»
«Например, компания "Аэрофлот" использовала американский софт для чекинов, планирования рейсов и так далее. После начала спецоперации все эти сервисы отключили, и сейчас "Аэрофлот" набирает разработчиков, чтобы построить свою независимую систему», - указал Крюков.
Он рассказал, что специалисты возвращаются в РФ, однако кадровый голод пока сохраняется.
«Да, дефицит кадров безусловно есть. Кадровый голод ощущается у IT-компаний, которые начинают заниматься импортозамещением и создавать продукты для российского рынка с нуля. После начала всех этих событий очень большое количество разработчиков просто уехало одним днем, продолжая работать на российских проектах. При этом многие вернулись уже, поскольку они уезжали временно, а российские компании это особо не приветствовали. Тот же самый "Сбербанк" блокировал доступ к своим внутренним ресурсам, если IT-специалисты находились вне России. Поэтому ребята, которые уехали, стали возвращаться», - сказал Крюков.
Операционный директор RecruitIT также сообщил, что господдержка IT-компаний уже дает результаты, назвав при этом «несколько завышенной» цифру в 85% возвратившихся айтишников, озвученную в конце мая премьером Михаилом Мишустиным.
«Да, господдержка уже улучшает ситуацию. У нас есть клиенты, которые зарегистрировались и получили аккредитацию как IT-компании, и для соискателей это играет немаловажную роль. Не могу сказать, являются их мотивами ипотека или отсрочка от армии, но для них это стало фактором принятия предложения о работе в компании. Это уже работает, соискатели этим интересуются. Думаю, дефицит кадров сократится, а зарплаты придут в норму», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее в четверг стало известно, что «Почта России» стала IT-компанией, получив соответствующую аккредитацию Минцифры. Накануне СМИ сообщили, что Ozon, «Авито», ЦИАН, HeadHunter и ряд других компаний с иностранными акционерами также хотят получать IT-льготы.
Главный разработчик сайта kremlin.ru Артем Геллер сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что данные компании являются «российскими флагманами» и должны получать такие льготы.
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