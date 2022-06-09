«Импортозамещение вместо стартапов»: Российская IT-отрасль трансформировалась на фоне санкций

«Да, господдержка уже улучшает ситуацию. У нас есть клиенты, которые зарегистрировались и получили аккредитацию как IT-компании, и для соискателей это играет немаловажную роль. Не могу сказать, являются их мотивами ипотека или отсрочка от армии, но для них это стало фактором принятия предложения о работе в компании. Это уже работает, соискатели этим интересуются. Думаю, дефицит кадров сократится, а зарплаты придут в норму», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее в четверг стало известно, что «Почта России» стала IT-компанией, получив соответствующую аккредитацию Минцифры. Накануне СМИ сообщили, что Ozon, «Авито», ЦИАН, HeadHunter и ряд других компаний с иностранными акционерами также хотят получать IT-льготы.

Главный разработчик сайта kremlin.ru Артем Геллер сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что данные компании являются «российскими флагманами» и должны получать такие льготы.

